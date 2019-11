Non solo alleato contro colesterolo e pressione alta | un alimento antitumorale protegge

Non solo Death Stranding - Kojima guarda all’horror : già nuove idee per il producer? : Death Stranding è ormai ai blocchi di partenza, con la release che è fissata per questa settimana. La lunga attesa che ha separato finora i fan dalla nuova creatura videoludica partorita dal genio di Hideo Kojima è finalmente giunta al termine, e la prova del nove è ormai dietro l’angolo. Curiosità a mille tra le fila della community dei videogiocatori, complici anche recensioni molto diverse tra loro, che sostanzialmente si scindono in due ...

Maltempo - grossi danni in Liguria e Non solo. Le foto : Maltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaAncora una volta è la Liguria la regione più colpita dal Maltempo che è tornato con forza nel lungo fine settimana festivo. Due corsi d’acqua sono esondati, il Petronio nel Tigullio e il Vara nello Spezzino. Le strade, come si vede nelle immagini dei vigili del fuoco, sono state letteralmente ...

Natale 2019 : Non è solo una moda quella dei regali sostenibili : Perché ci facciamo dei regali? Secondo l’antropologia dare e ricevere doni funziona come un lubrificante sociale. Siamo homo sapiens ed è nella nostra cultura fare regali seguendo un preciso rituale: così possiamo riassumere il padre di questa scienza, Marcel Mauss, autore di Il Dono (1925). Nel sistema che viene definito Economia del Dono, il Natale è un concentrato di relazioni sociali che vengono tessute proprio attraverso i regali, non sono ...

Gianluigi Paragone a Mezz'ora in più : "Il processo va fatto a tutto il Movimento - Non solo a Di Maio" : “Il M5S così non sta funzionando, non funziona quella che è la missione storica del M5S”. “Quando perdi milioni di voti devi fare il processo non al capo politico, ma all’intero Movimento. Io mi metto per primo, nel momento in cui sto palesando il mio pensiero”. Lo dice il senatore Gianluigi Paragone, ospite di ‘In mezz’ora in più’.Regge il governo Conte? “No, ma penso ...

Suicidio assistito - “Non è vero che è una via di uscita comoda”. Marco Gentili racconta dolore e fatica della Sla : “Vivere Non è solo respirare” : Come un paguro alla sua conchiglia. La Sclerosi Laterale Amiotrofica ha lasciato a Marco Gentili, 30 anni compiuti il mese scorso, il solo uso di un dito. Eppure chi conosce questo giovane uomo, dottore con lode in Relazioni internazionali, sa che è enormemente attaccato alla vita. Un attaccamento che non gli ha impedito di impegnarsi in politica con il Pd e nell’associazione Luca Coscioni e battersi. Come per la legge sul Biotestamento: ...

Mara Carfagna - tutti pazzi per lei : Non solo Giovanni Toti - ma anche Carlo Calenda in pressing : "Mara Carfagna, da una parte, è un po' delusa, dall'altra non si sente a suo agio dove sta". A parlare di certi malumori interni a Forza Italia è il dissidente Giovanni Toti, che non ha mai nascosto l'invito all'azzurra nel suo nuovo partito Cambiamo!: "Noi abbiamo le porte spalancate per chiunque v

La notte di Halloween nel mondo tra costumi e parate - Non solo divertimento però : 4 morti in California [FOTO] : La scorsa notte gran parte del mondo ha celebrato Halloween, la festa più “spaventosa” dell’anno. Tra maschere, costumi, parete e l’immancabile “dolcetto o scherzetto”, la festività, nata circa 2.000 anni fa da una tradizione celtica, è stata celebrata da milioni di persone, dagli Stati Uniti ad Hong Kong, dalla Colombia alla Cina (vedi foto della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Negli Stati Uniti, però, quella di Halloween ...

Inter - Conte alza la voce : “niente paragoni con la mia Juventus - Non avevamo la Champions. Scudetto? Solo aspetto mediatico” : Antonio Conte non vuole paragoni con il suo primo anno alla Juventus e glissa sull’ipotesi scudetto: l’allenatore dell’Inter vuole una squadra concentrata e compatta a caccia del miglior risultato possibile Il primo posto sembrava ormai raggiunto, poi Critiano Ronaldo ci ha messo lo zampino permettendo il controsorpasso alla Juventus. È un’Inter che vola ad alta quota, sogna la vetta della classifica e dimostra di ...

Concept e Non solo - Dieci modelli mai entrati in produzione FOTO GALLERY : Nel 2004 la Fiat espose al Salone di Ginevra la Concept Trepiùno, il prototipo di una citycar dalle dimensioni ridotte (più o meno quelle di una kei car), nata come semplice esercizio di stile ispirato al Cinquino del 1957. Lelevato gradimento riscontrato avrebbe da lì a poco convinto i vertici di Torino a produrre la nuova 500, proseguendo una storia che tutti conosciamo.Mai prodotte. Sebbene non sia un caso unico nel mondo dellauto, è spesso ...

Hamsik : “Non credo alla malafede - gli arbitri Non sbagliano solo col Napoli” : Errori, solo errori. Ma niente di più. Marek Hamsik non crede alla malafede, dopo la pessima serata arbitrale a cui ha assistito al San Paolo. “Sono solo episodi negativi, ma che non capitano solo al Napoli. Non ci credo che ci sia altro, o che queste cose succedano solo contro il Napoli. Sono dispiaciuto per i ragazzi che hanno fatto partita fantastica, hanno dominato”. Hamsik conferma che per ora non si muove dalla Cina (“Sto ...

UeD - Giulia si svela : i baci con Daniele e Alessandro e Non solo : UeD, Giulia Quattrociocche tra Daniele e Alessandro: le ultime considerazioni Giulia Quattrociocche si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. La tronista sta portando avanti un percorso importante sia con Daniele che con Alessandro. Oggi l’abbiamo vista in puntata lasciarsi andare finalmente con quest’ultimo, del quale non riusciva a fidarsi. Ora sembra […] L'articolo UeD, Giulia si svela: i baci con Daniele ...

Una funzione tanto attesa di Spotify sta per arrivare sui Google Nest Hub e Non solo : Spotify ha avviato il rollout della funzione Behind the Lyrics sul Google Nest Hub, Nest Hub Max e il Lenovo Smart Display L'articolo Una funzione tanto attesa di Spotify sta per arrivare sui Google Nest Hub e non solo proviene da TuttoAndroid.

Meteoropatia - i gravi effetti collaterali : Non solo psiche - così compromette il tuo corpo : Con i mutamenti climatici in atto sta aumentando la quota di meteorosensibili e meteoropatici, e a creare problemi in queste ultime settimane è la brusca variazione dei parametri, quando i passaggi dal caldo al freddo, dal sereno alla pioggia sono sempre più improvvisi, violenti e frequenti nella no

C’è un giornale solo al comando : la Gazzetta è l’unica per cui Non c’è il rigore su Llorente : È il meraviglioso mondo della Gazzetta dello sport. Che mai come questa volta è scesa in campo come un sol uomo pochi secondi dopo l’episodio del rigore non concesso al Napoli per lo scontro tra Kjaer e Llorente. Il quotidiano di proprietà di Cairo si è immediatamente mosso. Ha subito pubblicato on line la rubrica moviola per asserire che il rigore non c’era, che il comportamento dell’arbitro Giacomelli è stato perfetto. Oggi ...