NEONATI IN CRISI DI ASTINENZA La droga si prende tutto | anche chi amiamo

I medici : "Emergenza NEONATI in crisi di astinenza" : A Roma quattro casi di positività alla cocaina in un solo ospedale, allarme anche a Milano e in Toscana

"Usai droga in gravidanza" : i NEONATI vanno in crisi di astinenza : Francesca Bernasconi Nell'ultimo mese sei bambini sono risultati positivi alle sostanze stupefacenti. Le mamme non riescono a sospenderne l'uso nemmeno in gravidanza. E le comunità scarseggiano "Ho fumato eroina al bar con gli amici anche poco prima di andare in ospedale per il parto". È il dramma, a volte nascosto, delle ragazze-mamme che non riescono a smettere di fumare e fare uso di sostanze stupefacenti nemmeno in gravidanza, ...