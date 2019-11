Nazisti a Lucca | l’ignoranza travestita da provocazione

Fonte : wired

(Di lunedì 4 novembre 2019) La questione è messa efficacemente in chiaro dalla persona che contesta la sfilata: “È un gioco il nazismo?”. No, non è un gioco. Ed evidentemente, al pari del fascismo, neanche un’opinione. È il più oscuro abominio della storia e viene in effetti da chiedersi cosa abbia spinto i due ragazzi che si sono visti un paio di giorni fa aComics and Games a scegliere proprio divise naziste, svastiche e celtiche, con tanto di carro armato in scala al seguito per la loro “sfilata”.? Convinzione? Voglia di fare notizia senza retroterra alcuno? Difficile dirlo, le cronache non hanno approfondito riportando soltanto che la questura diha avviato un’indagine, e dunque i contorni della passeggiata in salsa SS verranno presto chiariti. Si capisce, dalle immagini diffuse dalla pagina Welcome to Favelas e poi riprese da molte testate, che sono molto giovani. Questo significa ...

