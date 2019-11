Nautica – Presentato il nuovo Coastal 10 | in mare dalla prossima estate GALLERY

Fonte : sportfair

(Di lunedì 4 novembre 2019)Boat presenta il10: inPiù spazio per gli ospiti, locali interni ampliati e unarredamento più curato e moderno.Boat presenta il10. L’imbarcazione del cantiere italiano, che si è affidato per la progettazione a Francesco Guida, ha un forte legame con il modello che va a sostituire e che ancora oggi è molto apprezzato dai clienti diBoat. Innovazione sì, insomma, ma senza dimenticare la storia di un marchio che nel corso degli anni s’è rafforzato fino a divenire uno dei riferimenti in Italia nel segmento dei gommoni. Il10 si presenta volutamente senza il T-Top. Aumenta lo spazio per gli ospiti nei passaggi, sul divano e sul prendisole di poppa. Un RIB pensato per la vita Mediterranea, caratteristica che è possibile riscontrare su tutti i tipi di. Il locale bagno, ora più ...

