Napoli | domani scuole chiuse

Previsioni Meteo Napoli : breve tregua del maltempo - ma domani tornerà la pioggia forte e abbondante : Previsioni Meteo Napoli – Primo weekend di novembre all’insegna del maltempo sulla città partenopea. Peggioramento annunciato e puntualmente arrivato in questo inizio mese, con fase di maggiore criticità nel corso della giornata di ieri, domenica 3 novembre, quando sono accorsi i rovesci e i temporali più intensi, temporaneamente anche a carattere di nubifragio. Nella sola giornata di ieri si sono accumulati sul capoluogo campano una ...

Maltempo Campania : a Napoli domani cimiteri aperti e parchi chiusi : Dopo il livello dell’allerta meteo ‘giallo’ diramato dalla Protezione Civile regionale, il Comune di Napoli per domani ha disposto la chiusura dei parchi cittadini mentre i cimiteri riapriranno. “Nel corso della notte e’ stato effettuato il monitoraggio di tutte le aree a rischio idrogeologico mentre oggi si sono registrati numerosi interventi da parte dei tecnici comunali in molte zone della città a causa di ...

Whirlpool Napoli - via al conto alla rovescia : domani chiude la fabbrica di via Argine : Il tempo sta per scadere. Da domani sera dovrebbero cessare le attività produttive dello stabilimento di via Argine, così come era stato annunciato dall'azienda il 15 ottobre...

La Juventus frena a Lecce - solo 1-1 ?e domani il Napoli può accorciare : Lecce e Juventus si sfidano questo pomeriggio alle ore 15 in questo sabato di campionato della 9a giornata di Serie A. I salentini, 7 punti fin qui in graduatoria, sono ancora galvanizzati dal...

Allerta Meteo Napoli : domani 25 Ottobre chiusi i parchi pubblici : La protezione civile della Campania ha diramato dalle ventidue di oggi e fino alle 10 di domani, venerdi’ 25 Ottobre, l’Allerta Meteo di colore giallo su Napoli per “Precipitazioni a possibile carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche intense con possibili raffiche nei temporali”. Il servizio comunale Verde della Citta’, si legge in una nota di Palazzo San Giacomo, “ha disposto la chiusura per la ...

Tangenziale di Napoli - il caso del viadotto : da domani sarà gratis : Ieri mattina, ben prima della missiva annunciata via social dal sindaco di Napoli, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, aveva già scritto a Tangenziale di...

Napoli-Salisburgo - da domani biglietti in vendita a tariffa agevolata per abbonati : domani, a partire dalle ore 15, saranno in vendita i biglietti per la partita di Champions Napoli-Salisburgo in programma il 5 novembre al San Paolo. I possessori di abbonamento potranno avere la precedenza sul posto e la tariffa agevolata “ridotto abbonato” solo se acquisteranno il biglietto entro le 23,59 di domenica 27 ottobre. La vendita libera dei biglietti, con tariffa intera, per i non abbonati e per gli abbonati che non ...

Ancelotti : “Ibra al Napoli? Lo chiamo stasera e domani vi dico tutto” : L’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti ai microfoni di Sky al termine della vittoria conquistata al San Paolo contro il Verona in una partita molto complicata Particolarmente soddisfatto oggi? «Il risultato è importante per ripulire l’ambiente da qualche scoria. La seconda parte della gara è stata ben controllata. Abbiamo giocato con una squadra molto fisica e abbiamo fatto fatica a entrare in partita nel primo tempo. Si può giocare ...

CorSport : il Napoli valuterà domani le condizioni di Lozano : Lozano punta il Verona, ma nessun rischio Per valutare le condizioni di Lozano, reduce dall’infortunio in nazionale, occorrerà aspettare che lo veda il dottor Canonico, scrive il Corriere dello Sport. Solo allora si potrà decidere se metterlo in campo contro il Verona o aspettare l’impegni di Champions. E’ stata solo una botta, si è detto, ma così forte da costringerlo ad uscire dal campo in barella. domani il Napoli valuterà ...

Tuttosport : De Laurentiis parlerà alla squadra domani per riportare il Napoli al top : De Laurentiis è pronto a parlare con la squadra per dargli una scossa, è quanto riporta oggi Tuttosport. Il quotidiano torinese scrive che il presidente sarà a Castel Volturno domani sera per chiedere a tutti i calciatori di superare il momento negativo e abbandonare i personalismi per trascinare insieme la squadra “Il presidente De Laurentiis, Ancelotti e il popolo partenopeo attendono il riscatto di quelli che finora non hanno reso al ...

Repubblica : De Laurentiis a Napoli domani per firmare la convenzione del San Paolo : De Laurentiis anticipa il suo arrivo a Napoli, già domani dovrebbe essere a Palazzo San Giacomo per la firma della convenzione sullo stadio San Paolo. Lo scrive oggi Repubblica Napoli per il club si tratta di una svolta dal peso specifico fondamentale, visto che la durata extra large dell’accordo permetterà al presidente di mettere in cantiere ulteriori investimenti per migliorare l’impianto (dal Museo agli Sky Box), dopo i lavori appena ...

Maltempo : allerta meteo in Campania - domani a Napoli parchi chiusi : Il servizio Verde del Comune di Napoli ha disposto per domani la chiusura dei parchi cittadini. La decisione arriva a seguito dell’allerta meteo diramata dalla protezione civile regionale di colore Giallo per “fenomeni meteorologici avversi dalle 20 di oggi martedi’ 15 e fino alle ore 11 di domani mercoledi’ 16 ottobre”. Sono previsti “locali precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale ...

“La Scienza per la Protezione Civile” : domani a Napoli una giornata dedicata a numerose e importanti attività : Nell’ambito della Prima edizione della Settimana della Protezione civile (13 – 19 ottobre 2019), domani 16 ottobre 2019 a Napoli dalle 09:30 nell’Aula Magna Storica, nella sede centrale di corso Umberto I della Federico II, si terrà la giornata “La Scienza per la Protezione Civile”, dedicata alle numerose ed importanti attività che la comunità scientifica svolge nell’ambito del Servizio Nazionale della ...

Napoli - domani a Castel Volturno ripresa allenamenti in vista della sfida contro il Verona : Napoli, domani a Castel Volturno la ripresa degli allenamenti per la sfida contro il Verona Il Napoli è pronto a riprendere gli allenamenti dopo i due giorni liberi concessi da Carlo Ancelotti. Gli allenamenti saranno ripresi domani pomeriggio a Castel Volturno per preparare al meglio la prossima sfida contro il Verona, che si svolgerà sabato 19 ottobre alle ore 18. Durante la settimana si aggregheranno i vari nazionali che ...