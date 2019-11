Napoli – Dai cori razzisti verso Balotelli al ritiro forzato dalla società | Ancelotti

Inter - Juve e Napoli ripartono dai tre punti (con qualche difficoltà). Atalanta rimontata di tre gol dalla Lazio : Gasperini contro gli arbitri : Le regine della Serie A rispondono (quasi) tutte presente. Con la vittoria dell’Inter in casa del Sassuolo per 3 a 4, la fine del lunch match dell’ottava giornata del campionato consegna una classifica con Juventus ancora in testa, nonostante la sofferta vittoria in casa contro un Bologna gagliardo, i nerazzurri che seguono a un solo punto e l’Atalanta, che getta tra le polemiche la possibilità di strappare tre punti a Roma con ...

Napoli - c'è la nuova ordinanza movida : stop a rumori dai locali dopo mezzanotte : Stop alla vendita di bevande in vetro o lattine dopo mezzanotte, chiusura dei locali alle 2.30 dalla domenica al mercoledì e alle 3.30 dal giovedì al sabato, obbligo del mantenimento...

Rischio vulcanico - Campi Flegrei : dai “segni premonitori” all’evacuazione di Napoli - dal 16 ottobre l’esercitazione “Exe Flegrei 2019” : Prenderà il via mercoledì 16 ottobre – e proseguirà fino a domenica 20 – l’esercitazione nazionale sul Rischio vulcanico “Exe Flegrei 2019”, organizzata dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della zona rossa dei Campi Flegrei, con la Prefettura di Napoli, con le strutture operative e i centri di competenza del Dipartimento (INGV, Centro Studi PLINIVS-LUPT e CNR-IREA); ...

Fedele si difende dai tifosi : “Non sono contro il Napoli” : Il giornalista Enrico Fedele ha risposto alle domande dei tifosi in diretta su Radio Marte. Fedele crede in Insigne, quando è in forma. Fedele dichiara di non essere contro il Napoli. “Il mio mettere in evidenza delle criticità non significa che sia contro il Napoli. Non attribuisco le sconfitte alla sfortuna, mi piace guardare alla prestazione. Mi parlano bene del figlio di Ancelotti, me ne parlano bene ma assolutamente non penso ...

Torino-Napoli - Lozano demolito dai giornali : “E’ invisibile - nessun colpo di inventiva. Una delusione da 42 milioni” : Torino-Napoli, Lozano è invisibile: le critiche de Il Mattino Torino Napoli Lozano| Hirving Lozano continua a deludere. L’acquisto più pagato della storia del Napoli anche nella giornata di ieri è apparso sottotono. nessuna sortita offensiva degna di nota, spesso invisibile e quindi mai pericoloso per gli avversari. Al Mattino non è andata per niente giù la sua prova, e per questo motivo le critiche che piovono stamattina sono ...

Mazzarri : “Napoli? Anni meravigliosi! Ecco perchè andai via” : Walter Mazzarri ha rilasciato un’intervista a Sky Sport nel corso della quale ha parlato anche del Napoli Walter Mazzarri, attuale tecnico del Torino, ha rilasciato un’intervista a Paolo Condò per Sky Sport. Il mister ha toccato tanti argomenti tra cui anche la sua esperienza, forse la più bella da quando fa l’allenatore, al Napoli: “Al Napoli ho passato degli Anni meravigliosi. Arrivammo agli ottavi Champions, ...

Hysaj non va più in Belgio per la Champions - il Napoli lo esclude dai convocati : L’albanese Hysaj non andrà più in Belgio col Napoli per la partita di Champions contro il Genk. Il terzino albanese, inizialmente tra i convocati, ne è stato escluso in serata. Non si tratta di motivi medici. Il calciatore dovrebbe stare bene. Ieri è entrato nel finale di partita, quando il Napoli si è ritrovato a dover fronteggiare l’assenza di entrambi i centrali: Manolas ha chiesto il cambio e Maksimovic si è accasciato per un ...

Clima - la coerenza dei giovani che scioperano : a Napoli lasciano una strada invasa dai rifiuti ma per le istituzioni sono un “orgoglio” : Bufala o realtà? Sta facendo discutere sul web, all’indomani della manifestazione per il Clima, la foto di Via Toledo, una delle strade più importanti di Napoli, invasa dai rifiuti. Lo scatto è stato condiviso da alcune pagine Facebook partenopee e rilanciato da altri canali che hanno erroneamente collocato a Roma o Milano la ‘location’ della foto. Sul tema sono intervenuti diversi portali web anti-bufale, i quali hanno messo ...

Serie A - le ultime dai campi : emergenza difesa al Napoli - recupera Cristiano Ronaldo - rientra Immobile : La 5^ giornata del campionato di Serie A è andata da poco in archivio ma già si pensa al prossimo turno che si preannuncia ricco di emozioni, avvincente la lotta per scudetto con Juventus, Napoli ed Inter in corsa, così come quella per la zona Champions League, Europa League e salvezza. Ecco le ultime dai campi. TORINO – Subito in campo dopo la vittoria contro il Milan, adesso a sfida al Parma. Sessione defaticante per i calciatori ...

LIVE Napoli-Liverpool calcio - Champions League in DIRETTA : formazione offensiva per Ancelotti - mentre nessuna sorpresa dai reds : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.28 A disposizione per le due squadre: Napoli: Ghoulam, Maksimovic, Elmas, Llorente, Milik, Ospina. LIVErpool: Lovren, Gomez, Lallana, Chamberlain, Wijnaldum, Shaqiri, Kelleher. 20.22 Il Napoli ha vinto solo uno degli ultimi sei match contro le squadre inglesi, perdendo cinque volte. 20.17 A LIVEllo statistico il LIVErpool solamente una volta non ha effettuato neanche un tiro nello specchio ...

Serie A - le ultime dai campi : l’infortunio di Muriel - la situazione di Lazio - Cagliari e Napoli : Si avvicinano le partite di Champions League ma il pensiero è anche rivolto alla prossima giornata del campionato di Serie A, ecco le ultime dai campi. Al lavoro il Cagliari in vista della sfida con il Genoa. Lavoro personalizzato per Nainggolan. Si torna in campo domani pomeriggio. La Lazio vuole dimenticare la sconfitta contro la Spal, buona notizia del recupero di Luiz Felipe, out a Ferrara per un problema alla caviglia sinistra, chi ha ...

Floriana Messina fa impazzire i tifosi del Napoli : l’apprezzamento arriva anche dai… calciatori del Liverpool [FOTO] : Floriana Messina dedica uno shooting fotografico al Napoli: le foto mozzafiato fanno sognare tifosi e calciatori, compresi quelli del Liverpool! Intanto il popolo della rete la elegge come nuova madrina del Napoli. C’è grande fermento nel napoletano per la partita di domani, quella di esordio del Napoli in Champions: la squadra di Ancelotti affronterà in casa il Liverpool, squadra di sovente avversaria della formazione partenopea (è la ...

DailyPost : il Liverpool vuole strappare Fabian Ruiz al Napoli : Fabian Ruiz è decisamente il più desiderato e ammirato calciatore del Napoli in questo momento, come dimostrano le parole spese in sua lode da Jorge Valdano e le voci di un interesse del Barcellona verso di lui Non è certo un mistero che il centrocampista acquistato dal Betis si stia rivelando un £giovane di talento”, come lo ha definito Carlo Ancelotti, e che il Napoli sia al lavoro per rinnovare il suo contratto e blindarlo dagli ...

Napoli - buco da due milioni : la truffa degli stilisti sponsorizzati dai vip : Un buco di oltre due milioni di euro, sei indagati destinatari di misure cautelari e il sospetto dell?esistenza di una struttura criminale organizzata per distrarre capitali e...