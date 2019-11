Musica contro le mafie Tra gli ospiti | Willie Peyote | Giorgio Poi | Margherita Vicario

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Chiuse le iscrizioni alla 10^ edizione del premio con record assoluto di 512 candidature. Le giurie al voto per selezionare i finalisti. Prime Anticipazioni suglidella “5 Giorni dile” Premio Speciale aTra gliliPoi –. Spettacolo, impegno e formazione in una manifestazione unica nel suo genere per la diffusione dei valori di responsabilità e cittadinanza attivale. Numerosi incontri tematici: interverranno Antonio Nicaso e il giornalista Lirio Abbate. Si svolgerà a Cosenza dal 3 al 7 dicembre 2019 la “5 Giorni dile”; cinque giorni ricchi di, cinema, panel e workshop tesi anche a tenere viva la memoria delle vittime innocenti di; per raccontare storie importanti con la forza espressiva delle immagini e con le storie e i fatti raccontati durante gli ...

magazinepragma : Musica contro le mafie: chiuse le iscrizioni - ilcirotano : Abbate e Nicaso a 'Musica contro mafie' - - mister_erik : Premio Musica contro le mafie 10^ Edizione #OLTREICONFINI… -