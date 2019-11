Moto – Alessandro Nocco ingaggiato da Renzi Corse per la stagione 2020

Skateboard - Mondiali park 2019 : Ivan Federico e Alessandro Mazzara eliminati in semifinale - OkaMoto vince tra le donne : Ivan Federico e Alessandro Mazzara non sono riusciti nell’impresa di qualificarsi alla Finale dei Mondiali 2019 di Skateboard (specialità park) che si stanno disputando a San Paolo (Brasile). Gli azzurri, ammessi di diritto ai quarti di finale, hanno superato il primo turno ma poi si sono dovuti arrendere non riuscendo ad andare oltre il 20esimo posto (75.33) e la 15esima piazza (81.50), soltanto i primi otto hanno staccato il pass per ...