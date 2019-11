Morta Amedea Zanarini | addio alla partigiana Catia | “Lottare sempre per diritti delle

Fonte : fanpage

(Di lunedì 4 novembre 2019)si è spenta a Bologna all'età di 95 anni. Originaria di una famiglia di mezzadri, dopo essere stata staffettae croce al merito di guerra, si è battuta per tutta la vita per l'emancipazionedonne, ricordando: "Se è vero che le donne hanno raggiunto ciò che non avevano in passato, è altrettanto vero che queste conquiste sono a rischio e vanno difese".

