Mondiali Under 17 – Prima sconfitta per l’Italia | il Paraguay si impone 2-1 | gli azzurri

Calcio - Mondiali Under 17 : Italia sconfitta dal Paraguay - ora agli ottavi l’Ecuador : L’Italia chiude con una sconfitta indolore la prima fase dei Mondiali Under 17 in corso di svolgimento in Brasile. Gli azzurrini di Carmine Nunziata perdono 2-1 contro il Paraguay e terminano al secondo posto dietro proprio ai sudamericani e adesso negli ottavi (il 7 Novembre) affronteranno l’Ecuador, mentre al Paraguay toccherà la sfida con l’Argentina. Con la qualificazione già in tasca, Nunziata decide di cambiare molto il ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : Spagna e Argentina a braccetto agli ottavi di finale - battute Camerun e Tajikistan : Nella serata italiana si sono disputate due partite dei Mondiali Under 17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile, si sta per concludere la fase a gironi della rassegna iridata di categoria e si sta delineando il tabellone della fase a eliminazione diretta che incomincerà a partire dagli ottavi di finale. Argentina e Spagna si contendevano a distanza il primo posto nel gruppo E dopo che avevano pareggiato lo scontro diretto, entrambe hanno ...

Lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : assegnati gli ultimi cinque titoli nella greco-romana : assegnati gli ultimi cinque titoli nella greco-romana oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta che si sono conclusi a Budapest, in Ungheria, dove purtroppo l’Italia ha già concluso da due giorni la propria esperienza senza portare a casa neppure un incontro. Lotta greco-romana nella categoria -60 kg va sul gradino più alto del podio l’armeno Armen Melikyan, che vince ai punti per 11-7 contro il kirghiso Zholaman Sharshenbekov, mentre le ...

Calcio - Mondiali Under17 - Italia-Paraguay : gli azzurri si giocano il primo posto nel Gruppo F : L’Italia dopo la vittoria contro il Messico ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale. Lunedì 4 Novembre a mezzanotte è in programma l’ultima sfida del Gruppo F contro il Paraguay. Gli azzurri hanno a propria disposizione due risultati su tre per portare a casa il primato nel raggruppamento. La compagine sudamericana ha pareggiato all’esordio contro il Messico vincendo con un netto 7-0 contro le Isole Salomone. I ragazzi ...

Calcio - Mondiali Under17 Brasile 2019 : avanti Giappone e Senegal - l’Olanda vince e spera : Completato nella notte italiana il quadro dei risultati della terza ed ultima giornata di Mondiali Under 17 di Calcio per quanto concerne il Girone D: il Giappone batte per 1-0 il Senegal vincendo, mentre gli USA perdono per 0-4 contro l’Olanda. Passano asiatici ed africani, gli europei sperano nella qualificazione come una delle quattro migliori terze. Il Giappone vince scontro diretto e raggruppamento: gli asiatici vincono la sfida per ...

Lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : assegnati i primi cinque titoli nella greco-romana : assegnati i primi cinque titoli nella greco-romana oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria, dove purtroppo l’Italia ha già concluso la propria esperienza senza portare a casa neppure un incontro. Lotta greco-romana nella categoria -55 kg va sul gradino più alto del podio il nipponico Shota Ogawa, che vince ai punti per 4-3 contro il russo Emin Narimanovitch Sefershaev, mentre le medaglie di bronzo vanno ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : il Brasile batte l’Angola e vince il girone - Nuova Zelanda al terzo posto : Nella notte italiana si sono disputate due partite valide per i Mondiali Under 17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile. I padroni di casa hanno sconfitto l’Angola per 2-0 e si sono così garantiti il primo posto nel gruppo A a punteggio pieno proprio davanti agli africani, già comunque certi della qualificazione agli ottavi di finale. I verdeoro hanno faticato a imporre il proprio gioco, hanno sbloccato il risultato soltanto al ...

Lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : l’Italia chiude senza aver vinto neppure un incontro : Subito fuori anche gli ultimi due azzurri impegnati oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria: nella femminile esce ai ripescaggi Aurora Campagna (-62 kg), mentre nella greco-romana è sconfitto all’esordio Giovanni Freni (-55 kg). L’Italia chiude così senza aver vinto neppure un incontro. Lotta FEMMINILE Nella categoria -62 kg Aurora Campagna è stata eliminata nel turno di ripescaggio per accedere alla ...

Mondiali Under 17 – Vittoria e qualificazione per l’Italia - Messico battuto e ottavi di finale in tasca : La squadra di Nunziata supera il Messico nei minuti di recupero, ottenendo così il pass per gli ottavi di finale della rassegna iridata Obiettivo raggiunto per l’Italia ai Mondiali Under 17, gli azzurri infatti conquistano il pass per gli ottavi di finale battendo il Messico, bissando la Vittoria ottenuta all’esordio contro le Isole Salomone. Una prestazione solida quella degli azzurri, che riescono a piegare a proprio favore ...

Calcio - Mondiali Under17 2019 : l’Italia supera 2-1 il Messico e approda agli ottavi di finale : L’Italia vince ancora e vola agli ottavi di finale dei Mondiali Under17 di Calcio in corso di svolgimento in Brasile. Gli Azzurrini di mister Nunziata, infatti, allo Estadio Bezerrão di Gama superano in extremis il Messico per 2-1 e passano il turno con 90 minuti di anticipo. A questo punto per garantirsi il primo posto nel Gruppo F sarà sufficiente un pareggio contro il Paraguay nell’ultimo impegno. Il match di Gama si decide nel ...

Lotta - Mondiali Under 23 2019 : Aurora Campagna perde all’esordio ma accede ai ripescaggi per il bronzo nei -62 kg : La quarta giornata di gare ai Campionati del Mondo Under 23 2019 di Lotta è andata in archivio finalmente con una buona notizia per i colori azzurri in quel di Budapest, in Ungheria. Dopo le premature eliminazioni rimediate nei giorni scorsi da William Raffi, Enrica Rinaldi e Morena De Vita, la Nazionale italiana rimane in corsa per una medaglia grazie ad Aurora Campagna nei -62 kg. La 21enne savonese, vice-campionessa d’Europa in carica, ...

Calcio - Mondiali Under17 - Italia-Messico : Carmine Nunziata si affida alla coppia Gnonto-Cudrig : Dopo il fantastico esordio contro le Isole Salomone, l’Italia è pronta ad affrontare il Messico nella seconda partita dei Mondiali Under17 in corso di svolgimento in Brasile, in programma venerdì 1° novembre a mezzanotte. Una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per il primo posto nel girone. La Nazionale ha vinto per due volte questa competizione e si presenta ai nastri di partenza come una delle squadre più attrezzate. Gli azzurri ...

Calcio - Mondiali Under 17 2019 : la Francia e il Senegal volano agli ottavi di finale : La seconda giornata del Gruppo C e D dei Mondiali 2019 Under17 di Calcio è andata in archivio. Sui rettangoli verdi brasiliani il verdetto del campo ha premiato la Francia e il Senegal che hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale. Seconda vittoria nel raggruppamento C per i transalpini grazie alle realizzazioni di Kalimuendo, Pembele e di Lihadji. A segno per gli asiatici Jeong Sang-bin. Nel girone, successo per il Cile contro Haiti 4-2: ...

Lotta - Mondiali Under 23 Budapest 2019 : fuori al primo turno Enrica Rinaldi e Morena De Vita : Erano due le azzurre impegnate oggi ai Mondiali Under 23 di Lotta in corso a Budapest, in Ungheria: nella femminile sia Enrica Rinaldi (-76 kg), sia Morena De Vita (-59 kg) non hanno avuto miglior fortuna rispetto a quella di William Raffi ieri e sono uscite al primo turno, vedendo poi svanire le possibilità di essere ripescate. Nella categoria -76 kg Erica Rinaldi è stata eliminata nel turno di qualificazione ai quarti dalla kirghisa Aiperi ...