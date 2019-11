Miriana Trevisan con l' ex marito Pago | Siamo due ex che si stimano tanto

Temptation Island Vip - tra Pago e Serena Enardu è finita : i fan notano le tenerezze scambiate con l'ex moglie Miriana Trevisan : Non ci sono dubbi sulla fine della storia d'amore tra Pago e Serena Enardu, ma tra il cantante e l'ex moglie Miriana Trevisan c'è ancora qualcosa? Occhi puntati sulla showgirl...

Miriana Trevisan vicina a Pago? Lei smentisce : "Siamo genitori che si stimano" - : Luana Rosato Il web inizia ad ipotizzare un ritorno di fiamma tra Miriana Trevisan e Pago, ma l'attrice mette in chiaro la situazione e precisa: "Siamo genitori che si stimano" I rapporti tra Miriana Trevisan e Pago sono sempre stati ottimi, anche dopo la separazione e, ora che il cantante ha concluso la sua storia con Serena Enardu, il web pensa ad un possibile riavvicinamento con l’attrice. A far pensare che l’amore tra la Trevisan ...

Pago e Miriana Trevisan - il gossip è impazzito. Quel gesto non è sfuggito a nessuno : Come è ormai noto Temptation Island Vip ha segnato la fine della relazione fra il cantante e l’ex tronista di Uomini e Donne. Una storia d’amore durata quasi sette anni che si è conclusa con un durissimo falò di confronto di fronte ad Alessia Marcuzzi. In questi giorni Pago ha incontrato nuovamente Serena Enardu negli studi di Uomini e Donne. L’ex coppia è stata invitata da Maria De Filippi per un ulteriore chiarimento, ma l’incontro non è stato ...

Pago e Miriana Trevisan : altro scambio di dolcezze tra ex. Che feeling! : Pago e Miriana Trevisan, altro scambio di dolcezze tra i due ex coniugi: che feeling! Fan in fermento The end! La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu è naufragata a Temptation Island Vip. Una situazione che ha riacceso il gossip attorno al cantante. Indirettamente, anche Miriana Trevisan, sua ex moglie, è tornata a essere […] L'articolo Pago e Miriana Trevisan: altro scambio di dolcezze tra ex. Che feeling! proviene da Gossip e ...

Pago - dopo l’addio a Serena quel gesto per la ex Miriana Trevisan che non sfugge : Il confronto a Uomini e Donne dopo Temptation Island Vip ha confermato che tra Serena Enardu e Pago l’addio è definitivo. dopo quasi 7 anni d’amore l’ex tronista e il cantante hanno scritto la parola fine sulla loro relazione. Prima a Temptation, durante un falò incandescente. Poi nello studio di Maria De Filippi, dove i due si sono rivisti. L’ex coppia è stata invitata da Maria per un ulteriore chiarimento, ma l’incontro non è stato per niente ...

Pago dopo l'addio a Serena mette dei 'like' all'ex Miriana Trevisan - lei : 'Ci stimiamo' : l'addio tra Pago e Serena Enardu dopo la partecipazione a Temptation Island Vip continua ad essere uno degli argomenti più discussi sul web e sui social. Recentemente i due sono stati ospiti anche a Uomini e donne, dove hanno avuto modo di confrontarsi nuovamente in seguito al falò finale; in quella occasione, bella Serena ha confermato di non provare più amore nei confronti del cantante. Intanto, moltissimi fan social hanno notato che dopo ...

Temptation Island : Pago - i gesti per l’ex moglie. Parla Miriana Trevisan : Temptation Island Vip: Pago e i gesti per l’ex moglie che interviene: Parla Miriana Trevisan In questi giorni c’è stato un gran trambusto attorno a Pago, al secolo Pacifico Settembre. Ad accendere i riflettori della cronaca rosa sul cantante è stata la sua relazione con Serena Enardu, andata in frantumi a Temptation Island Vip. Indirettamente, […] L'articolo Temptation Island: Pago, i gesti per l’ex moglie. Parla Miriana ...

Temptation Island Miriana Trevisan dice non conosco Serena Enardu : In un’intervista rilasciata al settimanale”Novella” Miriana Trevisan torna a parlare del suo ex marito Pago, che ha partecipato nel reality “Temptation Island” con la sua fidanzata Serena Enardu,e dichiara: “Non sono riuscita a vedere il programma perché a quell’ora sono molto impegnata”. “Devo però dire che alcuni dichiarazioni di Pago che ho sentito mi sono piaciute molto. Lui è innanzitutto un uomo straordinario, prima di ...

Temptation Island Miriana Trevisan dice non conosco Serena Enardu : In un’intervista rilasciata al settimanale”Novella” Miriana Trevisan torna a parlare del suo ex marito Pago, che ha partecipato nel reality “Temptation Island” con la sua fidanzata Serena Enardu,e dichiara: “Non sono riuscita a vedere il programma perché a quell’ora sono molto impegnata”. “Devo però dire che alcuni dichiarazioni di Pago che ho sentito mi sono piaciute molto. Lui è innanzitutto un uomo straordinario, prima di ...

Temptation Island Miriana Trevisan dice non conosco Serena Enardu : In un’intervista rilasciata al settimanale”Novella” Miriana Trevisan torna a parlare del suo ex marito Pago, che ha partecipato nel reality “Temptation Island” con la sua fidanzata Serena Enardu,e dichiara: “Non sono riuscita a vedere il programma perché a quell’ora sono molto impegnata”. “Devo però dire che alcuni dichiarazioni di Pago che ho sentito mi sono piaciute molto. Lui è innanzitutto un uomo straordinario, prima di ...

Temptation Miriana Trevisan parla del suo ex marito Pago : Miriana Trevisan è tornata a parlare del suo ex marito Pago, che in questo periodo è in tv nel reality “Temptation Island” con la sua fidanzata Serena Enardu, in un’intervista concessa al magazine Novella dichiara: “Non sono riuscita a vedere il programma perché a quell’ora sono molto impegnata”. “Devo però dire che alcuni dichiarazioni di Pago che ho sentito mi sono piaciute molto. Lui è innanzitutto un uomo straordinario, prima di partire ha ...

Temptation Island Vip 2 - le parole di Miriana Trevisan sull'ex marito Pago : "Lui molto elegante. Serena Enardu? Non la conosco", l'intervista alla showgirl campana, ex moglie di Pacifico Settembre.

Miriana Trevisan : "Pago uomo elegante. La Enardu? Non la conosco" - : Luana Rosato Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, dice la sua riguardo l'esperienza del cantante a Temptation Island Vip, mentre su Serena Enardu non ha nulla da dichiarare: "Non l'ho mai conosciuta" La seconda edizione di Temptation Island Vip ha puntato l’attenzione su Pago e Serena Enardu, coppia di cui ha deciso di parlare anche Miriana Trevisan, ex moglie del cantante e madre del figlio nato dalla loro relazione, Nicola. Pur non ...

Temptation Island - Miriana Trevisan parla dell’ex Marito Pago : “Lui molto elegante. Serena Enardu? Non la conosco” : “Pacifico è un uomo adulto e qualsiasi cosa accadrà durante il programma saprà come gestirlo al meglio. Si sta comportando in modo elegante”: parole di Miriana Trevisan che a Novella2000 ha raccontato come vede il suo ex Marito e padre di famiglia in questa esperienza televisiva a Temptation Island. “Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni e sinceramente mi sono piaciute. Pacifico è un uomo eccezionale – ha detto ancora Miriana, ...