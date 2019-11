Migranti morti nel tir dell’orrore | arrestate 8 persone in Vietnam | “Trafficavano esseri

La polizia vietnamita ha arrestato otto persone in relazione al camion con 39 Migranti morti scoperto in Inghilterra : La polizia vietnamita ha annunciato di aver fatto otto arresti in relazione alle 39 persone trovate morte nel rimorchio refrigerato di un camion a Grays, a est di Londra, lo scorso 23 ottobre. «In base a quello che abbiamo appreso dai

Migranti : Palermo - fiori sulle tombe dei morti senza nome (2) : (Adnkronos) – L’iniziativa, chiamata, “Per una morte degna”, è giunta alla quarta edizione. Grazie al Forum antirazzista, “per ricordare, non un gesto asettico, ma per fare memoria vera per tutti i morti che arrivano nei nostri cimiteri”, dice Toni Scardamagna, dei laici comboniani. Che lamenta lo spazio in cui si trovano i morti senza nome. Durante la commemorazione è stata cantata la canzone “Io ...

Migranti : Palermo - fiori sulle tombe dei morti senza nome : Palermo, 2 nov. (Adnkronos) – Un fiore su ogni tomba dei Migranti morti senza nome. Su un loculo si legge “Bambino” con un numero e il nome della nave che lo ha recuperato e la data. Oppure “Donna”, e ancora “Uomo”, sempre con un numero accanto. E nient’altro. E’ l’iniziativa del Foruma antirazzista di Palermo, insieme con i laici comboniani e Mediterranea Saving Humans ...

Migranti - recuperati in mare in Sardegna 2 giovani morti in gommone : I corpi di due Migranti sono stati ritrovati ieri sera dalla Guardia Costiera di Arbatax a 25 miglia marine dalla costa, di fronte a Tertenia, in Ogliastra. Erano a bordo di un barchino senza motore alla deriva da diversi giorni. Secondo le prime informazioni i cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, sono stati avvistati da un'imbarcazione che ha lanciato l'allarme alla Capitaneria di porto. Una ...

Il dramma dei 39 Migranti morti nel tir : “Volevano fuggire - ci sono impronte di mani insanguinate” : La polizia inglese continua a far trapelare nuovi dettagli sulla morte dei 39 migranti, trovati cadavere nella cella frigo di un camion a Grays, a est di Londra. Secondo le ultime informazioni, avrebbero provato a fuggire, dal momento che sono state trovate impronte di mani insanguinate vicino alla maniglia della porta del container: "Erano nudi o con pochissimo addosso".Continua a leggere

“Mi spiace mamma - non riesco a respirare - muoio” - l’ultimo sms dal tir con 39 Migranti morti : L'ultimo straziante messaggio di testo inviato col cellulare dalla 26enne Pham Thi Tra My, una ragazza vietnamita i cui genitori pensano posso essere deceduta in quel tir dell'orrore con 39 migranti morti scoperto dalla polizia britannica nei giorni scorsi. Nel camion viaggiavano altri vietnamiti le cui famiglie hanno segnalato lo stesso allarme.Continua a leggere

Regno Unito - 39 morti in container : Migranti cinesi/ Ipotesi criminalità organizzata : Regno Unito, 39 cadaveri in un container: tutti migranti cinesi. Arrestato il camionista, si indaga su possibili coinvolgimenti di gruppi criminali.

Tutti cinesi i Migranti morti nel Tir : 13.25 Sono di nazionalità cinese le 39 vittime ritrovate ieri dalla polizia britannica a Grays,nell'Essex (sud dell'Inghilterra) all'interno del container frigorifero di un Tir appena sbarcato nel Regno Unito. Lo riferisce la Bbc. Preso il conducente del Tir, un 25enne nordirlandese che stava fuggendo.Il Tir era registrato a Varna,località bulgara sul Mar Nero, per mezzo di una società intestata a un cittadino irlandese. Nel 2000, in un ...

Matteo Salvini inchioda Boldrini - Lerner e Saviano : "Migranti morti coi buoni al governo. Dove siete ora?" : Dove sono finiti Laura Boldrini, Roberto Saviano e Gad Lerner? Se lo chiede anche Matteo Salvini, di fronte al boom di sbarchi, naufragi e stragi nel Mediterraneo. "Ora che comandano i buoni - è l'ironia amara del leader della Lega, ex ministro degli Interni - sono aumentati i morti ma sono sparite

Lampedusa - trovata barca con 12 corpi in fondo al mare : madre e bimbo morti abbracciati. Soccorsi altri 290 Migranti : Il barcone naufragato il 7 ottobre è stato individuato ad una sessantina di metri di profondità, a sei miglia a sud di Lampedusa. Almeno 12 i corpi individuati dai sommozzatori della...

Migranti : parroco Lampedusa - 'comunità prega per i morti e chiede perdono' : Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - "Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più". La comunità abbraccia i sopravvissuti, prega per i morti, chiede perdono a Dio e ai fratelli". Così, sulla pagina Facebook della Chiesa di San Gerl