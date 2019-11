Medico militare si fingeva malato ma faceva il chirurgo estetico in una clinica privata

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Lavinia Greci I fatti risalgono al 2016 ma unleccese, tenente colonnello dell'esercito, è stato condannato a scontare nove mesi di carcere per falsità materiale: mentre era in malattia operava in unaestetica di Roma nord Nella vita non aveva scelto soltanto la carriera, ma anche quella di. Ma nel giorno che festeggia le forze armate, il 4 novembre, è stato condannato a nove mesi di reclusione per essersi fintoe avere prestato servizio altrove, a pagamento e, di fatto, in modo del tutto illegale. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la storia ha come protagonista un tenente colonnello dell'esercito, unleccese. La finta malattia In base alle prime ricostruzioni, infatti, l'uomo sial policlinicodel Celio, a Roma, dove prestava servizio come assistente di reparto, per visitare a pagamento i ...

