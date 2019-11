Medico militare finge malattia per lavorare in clinica privata

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 4 novembre 2019) Roma – Simalato al policlinicodel Celio, dove lavora come assistente di reparto, per visitare i pazienti delladi via Flaminia, dove invece lavora come chirurgo plastico estetico. L’uomo, unchirurgo leccese, è stato condannato a 9 mesi di reclusione per falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici in concorso con un collega che firmava i finti certificati di. Gli avvenimenti risalgono alla stagione estiva del 2016, a luglio, quando il direttore del policlinicoscopre il chirurgo nellain via Flaminia, impegnato a visitaremente i pazienti pur essendo in. L’imputato, laureato con la lode e ospite televisivo in diverse circostanze, non era in ospedale e aveva spento il cellulare, per non essere disturbato. Il comandante, avendo bisogno di contattare il tenente ...

