McDonald’s | il Ceo costretto alle dimissioni | ha avuto una relazione con una dipendente

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Steve Easterbrook, amministratore delegato di, è statoa lasciare l’incarico: ha violato i codici di condotta dell’azienda avviando unacon una, il cui nome non è stato reso noto. Il board della società ha preso questa decisione in seguito a un’indagine interna che non ha lasciato dubbi: nonostante il rapporto fosse consensuale, l’uomo ha violato la policy e le severe norme etiche a cui deve attenersi tutto il personale e il top management. Eastarbrook, che ricopriva il ruolo di Ceo – Chief Executive Officer – dal 2015, sarà sostituito da Chris Kempczinski, 51 anni, fino ad oggi presidente diUsa. “E’ stato un errore, sono d’accordo con il consiglio di amministrazione sul fatto che è l’ora di farmi da parte”, ha fatto sapere poco dopo aver appreso la notizia. Era stato chiamato ...

