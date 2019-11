Maxi sequestro di pesce di dubbia provenienza a Brindisi

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 4 novembre 2019) Maria Girardi Dal consumo di prodotti non tracciati, spesso provenienti dalla pesca sportiva, possono derivare gravi problematiche di carattere igienico-sanitario Di lì a poco ilsarebbe stato servito ai clienti, ma dello stesso era impossibile risalirne alla. Un ingente quantitativo di prodotto ittico è stato oggetto di uneffettuato in un ristorante didai militari della sezione Marittima ambiente e Difesa costiera della locale Capitaneria di porto, al comando del capitano di vascello Giovanni Canu. Nel complesso sono stati posti sottoben 50 chili didi varie specie. In particolare tonno rosso, dentice, triglie, seppie, polpo e mussoli verosimilmente provenienti dalla pesca di frodo o sportiva. Sia allo stato fresco che congelato, il prodotto era privo di qualsiasi informazione prevista dalla legge indispensabile ...

