Massimiliano Delferro | il chimico che studia come scomporre e riutilizzare la plastica

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Oggi laè diventata un grande nemico dell’ambiente, soprattutto per quanto riguarda l’inquinamento degli ambienti marini. Il fatto che esista questo problema non significa però che la, che oggi utilizziamo quasi per tutto, sia un materiale da eliminare. Anzi, significa che bisogna lavorare di più per scoprire metodi e processi che eliminino questo problema senza privarci di un materiale che, dalla sua invenzione, ha migliorato di molto la vita dell’uomo. “Molti la demonizzano, ma è un materiale straordinario, che ha cambiato in meglio le nostre vite, dagli apparati biomedicali al packaging alimentare“, afferma il, ricercatore, laureato a Parma nel 2005 e ora leader di un gruppo di scienziati agli Argonne National Laboratories di Chicago, il cui primo direttore è stato Enrico Fermi. L’obiettivo diè quello di “riuscire ...