Mario Balotelli e quella pallonata contro il razzismo

Cori razzisti contro Balotelli – SuperMario risponde alle affermazioni shock del capo ultras del Verona [FOTO] : Balotelli non ci sta: il duro sfogo sui social dell’attaccante del Brescia dopo le dichiarazioni shock del capo ultras del Verona Non si placano le polemiche attorno all’episodio di razzismo avvenuto ieri durante Verona-Brescia, che ha visto ricoperto di ululati e versi da scimmia Mario Balotelli. Il match è stato sospeso per qualche minuto e l’attaccante del Brescia non ha nascosto il suo disappunto. A far discutere, ...

Balotelli e il razzismo nelle curve : perché il calcio italiano ha bisogno di SuperMario : Una pallonata al razzismo. Sa un po’ di retorica, ma stavolta non è una metafora: Balotelli ha proprio calciato il pallone contro la curva del Verona. La solita curva dell’Hellas, quella nota per le sue simpatie di destra, che a metà anni Novanta appendeva un manichino nero impiccato dagli spalti per protestare contro l’acquisto dell’olandese Ferrier e un paio di decenni dopo ancora non perde occasione di fare cori e ululati contro gli avversari ...

