Maria Falcone | “Da parole Nicosia solo disgusto”

Ergastolo ostativo - Maria Falcone : "Stop azzera anni di lotta ai boss" : Maria Falcone è "preoccupata" per la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo sull'Ergastolo ostativo. Strasburgo ha stabilito che l’Italia deve riformare la legge che impedisce la concessione di benefici per i detenuti condannati al carcere a vita, soprattutto mafiosi e terroristi, se non collaborano con la giustizia. "Significa azzerare anni di lotta ai boss", spiega in un’intervista a La Stampa la sorella di ...

Mafia : Maria Falcone - 'su Brusca Cassazione ha dato risposta a richiesta giustizia' : Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - “Con la sua decisione la Cassazione ha dato una risposta alla richiesta di giustizia dei tanti cittadini che continuano a vedere nella Mafia uno dei peggiori nemici del nostro Paese”. Così Maria Falcone, sorella del giudice morto nella strage di Capaci commenta la decis

Strage di Capaci - il boss Giovanni Brusca chiede i domiciliari. Maria Falcone : “Ha già usufruito di 80 permessi” : La Cassazione, dopo aver già respinto una sua richiesta, domani deciderà se Giovanni Brusca, l’uomo che innescò fisicamente la bomba che provocò la Strage di Capaci e che strangolò il piccolo Giuseppe Di Matteo che fu poi sciolto nell’acido, può ottenere la misura degli arresti domiciliari. Il boss di San Giuseppe Jato, come riporta il Corriere della Sera, ha fatto ricorso contro l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma che ...

Mafia : Maria Falcone - ‘Brusca? Personaggio ambiguo - non merita ulteriori benefici’ (2) : (AdnKronos) – “Ricordo ancora – aggiunge – che Brusca, proprio grazie alla collaborazione con la giustizia, ha potuto beneficiare di premialità importanti: oltre a evitare l’ergastolo per le decine di omicidi che ha commesso, tra questi cito solo quello del piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e sciolto nell’acido a 15 anni, ha usufruito di 80 permessi. Il suo passato criminale, l’efferatezza e ...