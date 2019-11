Manovra | in arrivo l' Evasometro | il nuovo strumento per contrastare chi evade il Fisco

Manovra - tutti i bonus in arrivo : chi può sorridere : La legge di bilancio è quasi fatta. Ecco alcune delle misure contenute nel testo concordato nel corso del vertice di...

Piccole imprese - Conte : “Burocrazia toglie il sonno - in arrivo codici per semplificare. In Manovra profluvio di tasse? Propaganda falsa” : “C’è una certa Propaganda che descrive la manovra come profluvio di balzelli e nuove tasse che colpiscono categorie come la vostra. Basta ripetere delle affermazioni per renderle vere e questo mi dispiace. Si dice che il governo vuole colpire voi, partite Iva e professionisti. Falso. Si afferma che abbiamo tassato il contante. Falso. Si afferma che abbiamo tassato acqua minerale e merendine. Falso. Che abbiamo tassato la benzina. ...

Manovra : in arrivo la Carta servizi bambini e l'assegno universale : Il disegno di Legge di Bilancio 2020 contiene la Carta servizi bambini da 400 euro al mese, un bonus destinato ai più piccoli. Molto probabilmente, sarà riconosciuto dalla nascita del bimbo/a fino al terzo anno di vita. Ignoto il limite reddituale ISEE che garantirebbe il beneficio al bonus. Elena Bonetti ministra per la Famiglia, ne ha preannunciato l'ingresso nella bozza del ddl Bilancio, si discute su una Carta servizi bambini, dalle ...

Manovra - sforbiciata in arrivo sulle detrazioni Irpef per i redditi oltre 120mila euro : Lo scheletro della Manovra è contenuto in una bozza di sei pagine, che ha fatto da canovaccio per la lettera di risposta del governo alla Ue

Dimartedì - Tremonti : 'In arrivo crisi peggiore di quella vista - Manovra è caos di numeri' : Sono periodi in cui, in Italia, si parla moltissimo di manovra fiscale. Inevitabile, perciò, che ad un esperto della materia come Giulio Tremonti si finisca per chiedere un parere autorevole su quanto sta maturando sui tavoli del governo. E così è avvenuto nel corso della trasmissione Dimartedì, in cui da ospite di Giovanni Floris, l'ex ministro dell'Economia ha espresso un parere non lusinghiero nei confronti del percorso che pare sia stia ...

Manovra 2020 : in arrivo lettera Ue - probabile richiesta di chiarimenti su evasione fiscale : Negli ultimi anni, quello della Manovra finanziaria, non è mai stato un passaggio facile. Da Bruxelles starebbe per arrivare una lettera in cui saranno chiesti dei chiarimenti all'attuale governo italiano su quelle che saranno le direzioni che si andranno ad intraprendere. Un destino che, a quanto pare, accomunerebbe anche altri paesi, tra cui la Spagna. Tuttavia, dall'esecutivo si sarebbero già levate voci rispetto al fatto che l'epistola ...

Manovra - Cdm alle 21. Conte vede Di Maio e i partiti. In arrivo lettera Ue : Prima un incontro fuori programma con Luigi Di Maio, poi i bilaterali con i singoli partiti di maggioranza: Franceschini e Antonio Misiani per il Pd, Teresa Bellanova e Luigi Marattin per Iv, Roberto...

Manovra - nulla di fatto all'incontro Conte-Di Maio : si muove la Ue - lettera in arrivo a Roma : Altissima tensione sulla Manovra. Sotto ai riflettori i contrasti tra Luigi Di Maio e Giuseppe Conte: i due, per cercare una sintesi, si sono anche incontrati in un faccia a faccia che, secondo quanto si è appreso, non è servito a nulla. Summit inutile, zero passi in avanti: stallo totale a Palazzo

Manovra - in arrivo richiesta informazioni dalla Ue. Faccia a faccia Conte-Di Maio : La Commissione Ue invierà oggi una lettera per avere maggiori dettagli sulla bozza di legge di Bilancio. A Palazzo Chigi, intanto, incontro tra premier e ministro degli Esteri

Manovra - in arrivo il ‘bonus facciate’ : fino a 90% di detrazioni per chi rifà l’esterno di casa : Nella Manovra 2020, e solo per un anno, spunta il 'bonus facciate', una detrazione per la ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici "per dare un nuovo volto alle nostre città". Non ci sono limiti di spesa o di reddito per le persone che scelgono di usufruire del bonus per restaurare i prospetti delle case e dei condomini.Continua a leggere

Manovra - tasse in arrivo su sigarette - giochi e plastica : tutte le misure : Bocciate le rimodulazioni dell'Iva proposte dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, per far quadrare i conti della Manovra da 30 miliardi, il governo inserirà una raffica di...

Fondo per la famiglia in Manovra In arrivo 240€ a figlio fino a 18 anni : "Siamo in dirittura di arrivo: manterremo gli impegni presi con gli italiani e non solo. Nella manovra sono contenute delle misure a cui teniamo molto: stop all'aumento dell'Iva, una riduzione delle tasse dei lavoratori, le risorse per un grande piano di investimenti per l'ambiente e, novità di ieri, un Fondo per l'assegno unico e per i servizi alle famiglie". Segui su affaritaliani.it

Manovra - in arrivo la lotteria degli scontrini : multe per i commercianti che la boicottano : Nella bozza del decreto fiscale che arriverà la prossima settimana in Consiglio dei ministri c'è la lotteria degli scontrini. Secondo le anticipazioni date dal Messaggero ci saranno multe salate per i commercianti che non si adegueranno alle regole: per partecipare non basterà l'emissione della ricevuta, ma sarà necessario inserire il codice fiscale.Continua a leggere