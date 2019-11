Manovra | il governo apre sulla plastic tax Ma Fioramonti reclama più fondi per la scuola

Manovra : al via incontro governo-sindacati con Conte : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi l’incontro tra il governo e i sindacati. Per l’esecutivo, al tavolo di confronto, siedono oltre al premier Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri, Nunzia Catalfo, Stefano Patuanelli.L'articolo Manovra: al via incontro governo-sindacati con Conte sembra essere il primo su CalcioWeb.

Giuseppe Conte e le imboscate di Renzi. Manovra - "l'incidente in Senato" : viene giù il governo? : Nuove frizioni sulla Manovra potrebbero indebolire ancor di più la maggioranza. Non è un mistero la contrarietà del partito di Matteo Renzi, Italia Viva, su alcuni punti della prossima Manovra di bilancio, in particolare le tasse su plastica, zucchero ed auto aziendali. Il partito dell'ex premier st

Governo - Zingaretti : “Logoramento continuo da Renzi? Manovra va difesa insieme. Luogo di dibattito è il Parlamento” : Prima gli attriti con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, poi l’emendamento annunciato su Quota 100 e gli attacchi su plastic tax e l’aumento delle tasse sulle auto aziendali. Infine, Italia Viva di Matteo Renzi lancia l’assalto pure sul cuneo fiscale, riforma voluta dal Pd, con un emendamento in preparazione per far slittare dal 1 luglio al 1 ottobre il taglio per abbassare le tasse ai lavoratori dipendenti. Una mossa ...

Giuseppe Conte - tensioni nel governo sulla Manovra : i consigli anti-Renzi di Dario Franceschini : In Parlamento e nel governo sarà il Vietnam sulla manovra. Pd e Movimento 5 stelle da giorni cercano di difenderne l'impianto al quale si è arrivato dopo molti vertici a Palazzo Chigi per arrivare a un accordo. Adesso tocca ai gruppi di maggioranza, prima in Commissione e poi in Aula, difendere le m

CAOS GOVERNO/ Oddati - Pd - : Renzi - se la Manovra non ti piace si torna al voto : Il Pd si prepara ad una fase costituente e chiede collaborazione agli alleati. Se no si torna al voto. Le alleanze nelle Regioni? Una partita ancora aperta

Manovra - Zanetti : “Stretta fiscale su auto aziendali? Norma stupida. Nel governo Renzi vaccate così clamorose non le abbiamo fatte” : “La misura sulla tassazione delle auto aziendali? Durante la mia esperienza di viceministro dell’Economia nel governo Renzi, devo dire che il ministro Padoan un pochino ascoltava e per fortuna Renzi ascoltava un po’ di più il sottoscritto. Quindi, anche se non abbiamo fatto tutto perfettamente, vaccate così clamorose ce le siamo risparmiate“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) da ...

Dalla Manovra al voto in Emilia - la corsa a ostacoli del governo : Le fibrillazioni della maggioranza sulla manovra e la replica di M5s e Pd alle parole di Matteo Renzi, fanno tornare di nuovo la parola 'crisi' nelle agende dei palazzi della politica, e ancora una volta anche il voto anticipato non viene escluso da nessuno, soprattutto visto che dal Quirinale già nelle scorse settimane era stata fatta trapelare ai partiti la considerazione per cui, in caso di crisi di questo esecutivo, al momento, ...

Manovra : Gelmini - ‘governo dovrà rispondere di crollo mercato auto’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Il governo e chi lo sostiene risponderanno del crollo del mercato dell’auto e dei posti di lavoro persi causa tasse che, parola del Sole 24 Ore, ‘colpiscono i redditi medio-bassi’. Basta trattare cittadini e aziende come bancomat!”. Così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. L'articolo Manovra: Gelmini, ‘governo dovrà rispondere di crollo ...

Manovra : Bernini - ‘Bonaccini critica governo tasse? Ridiamo per non piangere’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Avevamo detto e ripetuto in ogni sede che il governo giallorosso sarebbe stato il governo delle tasse. Ora sembra accorgersene perfino Stefano Bonaccini, governatore uscente dell’Emilia Romagna, che oggi critica fortemente i contenuti di una Manovra affossa-Italia e l’ondata di tasse che si abbatterà sul Paese e sulla nostra Regione, terra di grandi eccellenze produttive, destinata a ...

Manovra : Salvini - ‘governo di bugiardi - ladri di lavoro e futuro’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘Sono quasi 6 i miliardi di euro fregati a Partite Iva, artigiani, commercianti, liberi professionisti e piccoli imprenditori, ecco la verità che emerge nella relazione tecnica alla legge di Bilancio. Al governo abbiamo dei bugiardi, dei ladri di lavoro, di speranza e di futuro. Li manderemo a casa prima possibile!” Così il leader della Lega Matteo Salvini.L'articolo Manovra: Salvini, ...

Manovra : Lega - ‘Renzi pronto a votare nostro pacchetto contro governo tasse?’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Un governo dannoso e allo sbando sta bastonando l’Emilia Romagna con balzelli che faranno danni ai nostri comparti produttivi. I renziani dimenticano di farne parte e giocano a fare l’opposizione. Serve coerenza e basta prese in giro. I renziani voteranno il nostro pacchetto Emilia Romagna per tutelare le imprese e i lavoratori dall’assalto di plastic tax, sugar tax, tasse su auto ...

Manovra : Borgonzoni - 'da governo salasso per Emilia Romagna' (2) : (Adnkronos) - "La sugar tax danneggerà particolarmente l’Emilia, che ospita l’ultimo zuccherificio rimasto in Italia, il Coprob di Minerbio, e l’intera filiera di settore, oltre che il mondo della trasformazione. La nuova trovata della tassa sulle cartine e sui filtri rischia di impattare su 250 azi

Manovra : Borgonzoni - 'da governo salasso per Emilia Romagna' : Bologna, 2 nov. (Adnkronos) - La Manovra del governo Conte bis si traduce in "un salasso per l'Emilia Romagna". E' l'accusa della senatrice della Lega Lucia Borgonzoni, candidata alla presidenza della Regione. “Il governo amico di Bonaccini - lamenta Borgonzoni - sta preparando una Manovra ammazza-E