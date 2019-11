Manovra | Gualtieri vs Renzi stop critiche Plastic tax | Bonaccini

Manovra - Gualtieri : «Taglio cuneo è pilastro - plastic tax si modulare meglio». Di Maio : dibattito surreale : Continua il dibattito sulla plastic tax: il ministro Gualtieri apre alla rimodulazione. «Dobbiamo ridurre l'utilizzo della plastica mono uso, non posiamo prima applaudire i giovani in...

Gualtieri : maggioranza difenda Manovra : 20.26 "E' sorprendente che si approvi una Manovra e poi la si critichi, questo non significa che non si possa migliorala". Così il ministro dell'Economia Gualtieri al Tg3. "L'opposizione non ha argomenti -dicee sarebbe bene che la maggioranza si concentrasse a difendere questa Manovra e naturalmente a lavorare per migliorarla". "Per 24 ore -dice Renzi (Italia Viva)- un fiume di polemiche contro di me. Ora retromarcia sulle nuove tasse ...

Manovra arriva in Parlamento. Gualtieri richiama la maggioranza - è caos : Approda domani in Parlamento la Manovra 2020 in un clima reso incandescente dalle polemiche interne ed esterne alla maggioranza sul pacchetto di interventi fiscali che dovrebbe garantire fino a 2 miliardi di euro di coperture. La Manovra, del valore di circa 30 miliardi di cui 16,3 in deficit, è incentrata sulla sterilizzazione delle clausole Iva che sole valgono 23 miliardi di euro. Sul fronte delle entrate, oltre ai 3-4 miliardi dei risparmi ...

Manovra : Bonaccini - ‘sentito Gualtieri - necessario rimodulare plastic tax’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Qui in questa terra facciamo il 62-63% del fatturato italiano. Abbiamo bisogno della riconversione ecologica, assolutamente sì, Lega e destra non hanno saputo dire nulla, la sinistra in ritardo e deve recuperare. Da mesi stiamo discutendo e confrontandoci sul territorio” per “inserire misure plastic free” ma senza balzelli. Ho sentito Gualtieri questa mattina, le do una notizia: tra ...

Manovra : Pd - ‘ascoltare Gualtieri - non fare opposizione al posto di Salvini’ : Roma, 3 nov. (Adnkronos) – “Ha ragione il ministro Gualtieri, tutta la maggioranza dovrebbe raccogliere il suo invito evitando di parlare in maniera distorta di qualcosa che nei fatti non esiste. Lasciamo l’opposizione a Salvini”. Così Pietro Bussolati, della segreteria nazionale Pd.“La Manovra approvata e condivisa – prosegue l’esponente dem – nel suo impianto generale da tutta la ...

Manovra - Gualtieri : “Sulla plastic tax ascolteremo Bonaccini e produttori. Possibili modifiche anche sulle auto aziendali” : plastic tax e auto aziendali continuano a rilasciare onde a bassa intensità che causano fibrillazioni nella maggioranza. Il governo difende l’impianto complessivo della Manovra, ma le critiche di Matteo Renzi e quelle che arrivano dall’Emilia Romagna circa l’aumento della tassazione sugli imballaggi in materiale plastico fanno guadagnare terreno alla Possibilità che le norme vengano riviste. Ad aprire alla Possibilità di ...

Manovra - Gualtieri : "Lavoro collegiale" : 9.43 "Mi sorprende una maggioranza che sembra fare propaganda contro la propria legge di bilancio anche perché, com'è noto, era il frutto di un lavoro collegiale ampiamente condiviso". Così il ministro dell'Economia, Gualtieri, a La Stampa. Secondo Gualtieri,"la Manovra riduce le tasse per quasi 27 mld, mentre alcuni pare facciano del loro meglio per convincere gli italiani che le aumentiamo". Per quanto riguarda le auto aziendali, "Apriremo ...

Gualtieri : Manovra è lavoro condiviso : 4.34 "Evitiamo di fare oppisizione al posto di Salvini", il "testo della Manovra può essere cambiato e migliorato in Parlamento".Così Gualtieri,ministro dell'Economia sulla Stampa difende la Manovra e le tasse su "plastica, zuccheri nelle bevande e giganti del web", perché "sono tasse di scopo". In merito alle imposte che colpiscono le auto aziendali,per Gualtieri "non si tratta di una tassa ma della riduzione di un sussidio finanziario". La ...

Manovra - Gualtieri : “Da misura auto aziendali non colpite elettriche e ibride” : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Le auto elettriche e quelle ibride non saranno colpite, anzi saranno incentivate”.Così il ministro per l’Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai in merito alla misura sulle auto aziendali. “Non ero uno dei più entusiasti per questa misura, ma la misura oggi è stata descritta in modo non corretto da come è nella realtà e potrà essere ulteriormente migliorata”. La ...

Manovra : Gualtieri - ‘plastic tax riguarda solo monouso - dialoghiamo con tutti’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – La ‘plastic tax’ riguarda solo “la plastica monouso”, la plastica compostabile e plastiche biodegradabili ad esempio “non vengono toccate”. Così a Zapping su Radio Uno Rai il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri sottolineando che attualmente “c’è un uso smisurato della plastica” e il “mondo sta andando nella direzione” di limitare ...

Conte difende la Manovra - ma è scontro su tasse e auto : Gualtieri : «Salve le ecologiche» : La manovra deve ancora arrivare in Parlamento ma già è scontro sulle tasse. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, continua a difendere la legge di Bilancio, additando come...

Manovra : Gualtieri - ‘Paese che non investe non cresce - ora più risorse per investimenti’ : Roma, 31 ott. (Adnkronos) – “Non basta solo stanziare delle risorse per gli investimenti. Un paese che non investe non cresce. I soldi vanno anche spesi. Questo governo è determinato a far ripartire la spesa delle risorse stanziate per realizzare opere infrastrutturali materiali e immateriali”. Così il ministro Dell’Economia Roberto Gualtieri a Zapping su Radio Uno Rai sottolineando che in questa Manovra “ci ...