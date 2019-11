Mamma picchia il figlio di 2 anni a morte | «Il suo corpicino era irriconoscibile»

Ragazza picchiata a Torino perché indossava abiti maschili. La Mamma : "Mia figlia umiliata e impaurita" : Una Ragazza di 15 anni ha denunciato di essere stata picchiata da un uomo con calci e pugni perché indossava abiti maschili. L'episodio è avvenuto giovedì mattina davanti alla stazione di Porta Nuova. La giovane stava andando a scuola quando un passante l'ha prima insultata per quegli abiti "da maschio" e quindi l'ha colpita con calci e pugni, provocandole contusioni medicate al pronto soccorso. "Mia figlia ci ha messo degli anni per accettare ...

"È stato picchiato a scuola" - ma non era vero : arrestato il compagno della Mamma : Le presunte violenze su un bambino di 7 anni. Un 24enne è finito in manette con l'accusa di maltrattamenti e calunnia: i...

“Aiuto - papà sta picchiando la Mamma!”. A 10 anni chiama la polizia e fa arrestare il padre : Siamo a Firenze ed è qui che un povero bambino, di appena dieci anni, è stato costretto ad assistere a una lite violenta tra i genitori. Il bimbo però a un certo punto ha deciso di prendere il telefono e chiamare aiuto. Dopo tutto ciò il padre, un uomo di sessantatré anni, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia aggravati e minacce a pubblico ufficiale. L’uomo, a quanto ricostruito, stava alzando le mani sulla moglie nel ...

“Papà picchia la Mamma” - a 10 anni chiama la polizia e fa arrestare il padre a Firenze : È accaduto a Firenze. All’arrivo degli agenti il piccolo, in evidente stato di choc, è uscito di casa andando loro incontro nelle scale condominiali mentre il padre di 63 anni avrebbe tentato di non farli entrare. La donna era stata picchiata anche la sera precedente, ma non aveva voluto denunciare il compagno.Continua a leggere

Trapani : Mamma scomparsa - 'Caradonna picchiava brutalmente tutte le sue ex' (3) : (Adnkronos) - E poi c'è la testimonianza di un'altra donna, "forse la più inquietante", dice il gip nella misura cautelare. E' il primo febbraio 2013 quando la donna ha denunciato il compagno per averla, la sera precedente selvaggiamente aggredita tanto da costringerla a ricorrere alle cure del pron

Trapani : Mamma scomparsa - 'Caradonna picchiava brutalmente tutte le sue ex' (2) : (Adnkronos) - Con una delle ex la relazione é durata circa cinque anni. In quei cinque anni Caradonna sarebbe sempre stato violento con la donna, ogni volta che lo vedevo flirtare con altre donne, come ha raccontato la vittima, lui la picchiava selvaggiamente lasciandole lividi e altri segni sul cor

Mamma scomparsa a Salemi - "Caradonna picchiava brutalmente tutte le sue ex" : Palermo, 23 ott. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - A una ex ha stretto un cavo elettrico al collo fino quasi a soffocarla, un'altra veniva picchiata quasi tutti i giorni, un'altra ancora veniva maltrattata, ma non ha mai raccontato niente per paura. E un'altra vittima ancora, che nel frattempo è

Mercedesz Henger : "Lucas Peracchi non mi picchia. A mia Mamma Eva non sta simpatico" (video) : Mercedesz Henger, ospite di 'Domenica Live', del 6 ottobre 2019, ha voluto rispondere alla mamma Eva, che ha accusato il fidanzato Lucas Peracchi di averla picchiata duramente:prosegui la letturaMercedesz Henger: "Lucas Peracchi non mi picchia. A mia mamma Eva non sta simpatico" (video) pubblicato su Gossipblog.it 06 ottobre 2019 18:24.

Pomeriggio 5 - Karina Cascella in lacrime : “Mio padre beveva e mi pestava - picchiava mia Mamma anche incinta” : “Mio padre aveva grandissimi problemi con l’alcol. Ci ha picchiato per diverso tempo. picchiava anche mia mamma, poi a 18 anni me ne sono andata”. A rivelarlo in lacrime a Pomeriggio 5 è Karina Cascella che ha deciso di raccontare a Barbara D’Urso la sua infanzia difficile, con un padre violento. L’emozione è tanta e la porta ad interrompere più volte il suo racconto: “Sempre è andata così, picchiava mia mamma anche ...

Karina Cascella "Mio padre era un alcolizzato" : "Picchiava me - mia Mamma e le mie sorelle" - - : ... come lei stessa sottolinea in studio., Fonte @flyanya per IlSussidiario.net, Un post condiviso da Blogtivvu.com - Gossip e TV , @blogtivvu_com, in data: 1 Ott 2019 alle ore 10:14 PDT Condividi post: ...

Siena - Mamma picchia la figlia 13enne perché sta troppo al telefono : scatta il codice rosa : picchiata dalla madre dopo una lite per il tempo trascorso al cellulare, una 13enne di Siena ha danneggiato per rappresaglia il bagno e gli strumenti di lavoro del nuovo compagno della donna e, dopo una nuova discussione, si è rifugiata in un esercizio pubblico. La titolare ha chiamato i carabinieri ed è stato innescato il previsto codice rosa.Continua a leggere

"Ammazzali tutti" : una Mamma di Padova esorta il figlio a picchiare i compagni. È stata denunciata : “Picchiali più forte, dai! Dai! Ammazzali tutti”. Sono le frasi pronunciate da una madre trentunne, di origini sinti, nel cortile della sua scuola media di suo figlio. La donna ha incitato il piccolo a picchiare i compagni per vendicarsi di un presunto furto di un braccialetto. La vicenda si è svolta in un istituto di Padova e a raccontarla è il Corriere della Sera. Intorno alle 8 del mattino, due dodicenni ...

Padova - Mamma incita figlio di 11 anni a picchiare i compagni a scuola : “Ammazzali dai!” : Due dodicenni recuperano il braccialetto di un ragazzino di prima media e glielo riconsegnano. Ma all'uscita di scuola la madre li prende a schiaffi e incita il figlio a fare lo stesso. Poi le minacce: "Veniamo a casa vostra e vi uccidiamo tutta la famiglia”. L'episodio è avvenuto in un istituto scolastico di Padova.Continua a leggere

Bambini litigano e Mamma incita il figlio : Picchiali ancora : Una lite tra Bambini si è trasformata in violenza pura per l'intervento di una madre 31enne. La donna avrebbe incitato il proprio figlio a picchiare due alunni che erano appena stati aggrediti dall'undicenne. Inoltre avrebbe lei stessa minacciato di uccidere l'intera famiglia dei ragazzini. Alla fine è stata denunciata. Come raccontato da Padovaoggi, il fatto sarebbe avvenuto all'interno di una scuola di Padova.\\Tutto avrebbe avuto inizio verso ...