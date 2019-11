Maltempo Roma | dopo oltre 12 ore riaperta stazione Manzoni della Metro A

Maltempo - allagamenti a Roma : il Codacons prepara la class action contro il Comune : ”Ancora una volta Roma va in tilt dopo un temporale, con la città paralizzata a causa di allagamenti e strade chiuse con disagi immensi per la circolazione e per i cittadini. Una situazione che nella capitale si ripresenta puntualmente in occasione di ogni pioggia intensa e che ha un solo e unico responsabile: l’amministrazione comunale, che ora sarà chiamata a risarcire i danni provocati ai Romani”. Così in una nota il ...

Maltempo - allagata la stazione metro di Roma : chiusa la fermata Manzoni : allagata a causa del nubifragio di ieri la stazione metro Manzoni di Roma. Secondo quanto si è appreso, l’acqua ha raggiunto gli impianti delle scale mobili. Da stamattina la stazione è chiusa e i treni transitano senza fermarsi. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema. Atac consiglia di utilizzare le stazioni limitrofe di Vittorio Emanuele e San Giovanni. Per far fronte ai disagi provocati dal Maltempo, nella Capitale sono ...

Maltempo Roma - il Campidoglio : “Chiuso il Coc - 97 interventi effettuati” : ”Si è chiuso ieri sera il Centro Operativo Comunale (COC), riunito presso la sede della Protezione Civile di Roma Capitale a seguito dell’ultima allerta meteo. Contestualmente sono state chiuse anche le Unità di crisi locali (UCL)’‘. Lo riferisce, in una nota, il Campidoglio. ”Complessivamente sono stati effettuati 97 interventi. Per la maggior parte hanno riguardato allagamenti, alberature e rimozione di rami ...

Maltempo Roma : alberi in strada e allagamenti - disagi alla circolazione : alberi e rami caduti in carreggiata, allagamenti nei sottopassi e strade chiuse con rallentamenti della circolazione: ieri il Maltempo ha colpito anche Roma, con piogge e raffiche di vento, con ripercussioni soprattutto sulla viabilità che si fanno sentire ancora oggi. Attualmente il sottopasso della Stazione Tiburtina, altezza Via Tiburtina direzione Gra, è chiuso a causa di un allagamento. Nelle scorse ore venivano segnalati disagi alla ...

Maltempo Roma : disagi per i viaggiatori della metro A : disagi per i viaggiatori della metro A di Roma: è chiusa la fermata Manzoni, i treni transitano senza fermarsi. La chiusura sarebbe dovuta all’allagamento dello stazione per le piogge intense. Interdetto al traffico per allagamento anche un tratto del sottopasso della stazione Tiburtina. L'articolo Maltempo Roma: disagi per i viaggiatori della metro A sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Roma - allagamenti e alberi caduti dopo un forte nubifragio. LE FOTO : Una violenta perturbazione ha colpito ieri, 3 novembre, la Capitale: alberi caduti, cornicioni e tegole pericolanti, auto in panne e numerose chiamate ai Vigili del fuoco. Tra le zone più colpite Portuense, Cinecittà, Tiburtina e Castelli Romani

Maltempo - oggi allerta arancione in Emilia Romagna e Calabria : Ancora allerta Maltempo sull'Italia: è arancione sui settori occidentali dell’Emilia-Romagna e sul versante tirrenico settentrionale della Calabria, come fa sapere la Protezione Civile. Gialla, invece, in altre 13 regioni, tra cui anche la Campania, già colpita da forti piogge ieri. Scuole chiuse nel Salernitano. Ma l’attenzione rimane alta anche sul territorio ligure dove già ieri si sono registrate inondazioni e frane da Levante a Ponente ...

Maltempo Roma : allagamenti e alberi caduti - oltre 150 interventi dei vigili del fuoco [VIDEO] : alberi caduti, allagamenti di strade e auto in panne. Sono stati numerosi gli interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco a causa delle forti piogge che hanno colpito la Capitale e la provincia Romana. Il temporale non ha risparmiato alcuna zona di Roma: da Portuense a Cinecittà, fino ai Castelli Romani. oltre 150 gli interventi dei pompieri per alberi caduti sulla carreggiata e rami pericolanti. Ma non solo. A causa del forte vento sono ...

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Previsioni Meteo Roma : primo weekend di novembre all’insegna del Maltempo - piogge torrenziali per 48 ore [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Un flusso di aria umida sudoccidentale e instabile che già da qualche giorno sta interessando la Capitale, è destinato a intensificarsi significativamente nelle prossime ore. Dopo le piogge più significative di ieri notte e qualcuna sparsa ancora ieri e fino a questa notte, nelle prime ore mattutine odierne sono intervenute anche delle schiarite, con temporanea fase più stabile. Tregua, però, decisamente ...

Maltempo Roma : allagati i binari vicino Ciampino - disagi : disagi per il Maltempo oggi nel Lazio, dove nel pomeriggio si sono verificati anche nubifragi. Allagata la ferrovia tra Pavona e Ciampino sulla linea Roma-Velletri.La circolazione e’ rimasta cosi’ rallentata per un’ora con un treno regionale limitato nel percorso. Si sono registrati ritardi per i treni in viaggio fino a venti minuti. L'articolo Maltempo Roma: allagati i binari vicino Ciampino, disagi sembra essere il primo su ...

Previsioni Meteo Roma : qualche pioggia in tarda sera-notte. Variabilità a seguire - poi Maltempo [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Roma – Una diffusa nuvolosità, legata ad un sistema depressionario sulla Francia, sta interessando gran parte delle regioni italiane, specie centro-settentrionali. Tuttavia, il Lazio non è ancora interessato da nubi significative, con cieli ampiamente soleggiati e sole prevalente anche sulla città di Roma, salvo un po’ di nubi alte che vanno soltanto a velare il sole. L ‘evoluzione, però, dovrebbe vedere un ...

Previsioni Meteo Roma - brusco ritorno del Maltempo sulla Capitale : piogge - temporali e nubifragi : Previsioni Meteo Roma – Il cambiamento del tempo anche sulla Capitale e già cominciato. Per quanto permangano condizioni di stabilità su centro urbano, già stamani sono arrivate nubi irregolari e, sulla fascia costiera laziale, sono presenti già locali rovesci anche intensi in mare largo, quindi movimenti instabili poco lontani dal centro urbano. Ma la pressione continuerà a calare nel corso delle prossime ore e giorni con azione ...