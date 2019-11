Maltempo | mare forza 4 | yacht rischia di affondare a Sanremo

Maltempo : la mareggiata in Liguria è in fase calante : L’intensa mareggiata in corso lungo la costa del Levante ligure “è in fase calante, da stasera a domani ci attendiamo precipitazioni diffuse, persistenti, ma non intense sul Levante ligure, da domani la situazione meteo in Regione andrà normalizzandosi, ma è previsto l’arrivo di una nuova perturbazione dalla serata di giovedì”. Così la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni stasera a Genova conferma che ...

Maltempo Liguria : moria animali - salvato un tasso finito in mare : Le piene dei torrenti Petronio e Gromolo che hanno provocato allagamenti ieri in Liguria hanno portato a valle tonnellate di legname, sia rami sia tronchi interi, e anche la fauna boschiva ha pagato il suo tributo perché in mare sono finiti due grossi cinghiali, un istrice e alcuni caprioli finiti poi spiaggiati a Riva Trigoso e Sestri Levante e subito prelevati da una ditta specializzata allo smaltimento delle carcasse animali. Storia a lieto ...

Maltempo Puglia : mareggiate - temporali e blackout in Salento : Maltempo nelle scorse ore in Salento: si sono registrate mareggiate e forti venti dai quadranti meridionali. Disagi sono stati segnalati soprattutto lungo le coste, in particolare a Porto Cesareo, dove sono rimaste danneggiate alcune imbarcazioni. Un forte temporale si è abbattuto nella notte sul versante jonico generando blackout e disagi alla viabilità. A Gallipoli si registrano ancora in queste ore problemi alla rete telefonica e alla ...

Maltempo : oggi pericolo mareggiate : 9.23 Continua il Maltempo sulla Liguria, Toscana e Calabria.Il pericolo maggiore oggi è per le mareggiate. mareggiate che lo scorso anno hanno devastato molti comuni della Liguria. Previste onde fino a 5 metri. A Livorno si prevede di chiudere il lungomare ed è consigliato di limitare gli spostamenti. Ieri nubifragi,trombe d'aria ed esondazioni. Colpite soprattutto la Liguria e la Campania.Le piogge hanno fatto cadere alcuni alberi a Roma, ...

Maltempo e mareggiate in Liguria : il Comune di Genova chiude gli accessi a mare e scogli : A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, lunedì 4 novembre, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità per il Comune di Genova. In particolare viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio ...

Maltempo - alto rischio mareggiate : Livorno prevede di chiudere il lungomare : Per l’intensificarsi del vento e per la previsione di mareggiate dalla mezzanotte, la protezione civile comunale di Livorno ha previsto di chiudere al traffico viale Italia, circa 2 km del lungomare cittadino. La stessa Protezione civile, che peraltro gia’ da ieri monitora costantemente fiumi e corsi d’acqua minori, ha deciso di provvedere alla chiusura di questo tratto di viali a mare in citta’ perche’ il meteo ...

Maltempo Liguria : attesa “intensa” mareggiata su centro e Levante - “onde alte 4 metri” : Si teme una mareggiata “molto intensa” tra stasera e domani su centro e Levante della Liguria “con onde alte fino a 4 metri e una decina di secondi di ‘periodo’“: lo hanno affermato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e la dirigente del centro meteo Arpal Francesca Giannoni questa mattina a Genova nella sala operativa del centro di Protezione civile. “Il mare è già ...

Maltempo Liguria : una targa in ricordo della mareggiata del 2018 : Ad un anno dalla mareggiata epocale che ha colpito la Liguria a fine ottobre 2018, questa mattina è stata inaugurata una targa per ricordare l’evento e per celebrare ricostruzione e ritorno alla normalità del Golfo del Tigullio: è stata scoperta lungo la strada che collega Santa Margherita Ligure e Portofino, una delle zone più colpite. “Oggi ricordiamo la potente mareggiata di un anno fa – ha dichiarato il presidente della ...

Maltempo Liguria - mareggiata 2018 : già distribuiti 135milioni per il ripristino danni : Già distribuiti oltre 135 milioni di euro nel 2019 per il risarcimento dei danni provocati sia al patrimonio pubblico (160 Comuni beneficiari oltre alle Province e alla Città Metropolitana) che privato (già approvate 1400 domande delle imprese e 300 dei privati cittadini) a seguito dell’ondata di Maltempo che ha interessato la Liguria tra il 29 e il 30 ottobre del 2018, con la devastante mareggiata che ha colpito tutta la costa. “Ad ...

Maltempo - incidente in mare : un morto e un ferito : Sarebbe stato provocato dalle cattive condizioni meteo-marine l’incidente sul cargo “Malta” del gruppo Grimaldi, in cui è morto un marinaio bulgaro di 24 anni e un altro è rimasto ferito. La nave, partita ieri sera da Cagliari con destinazione Porto Torres, è attraccata nel pomeriggio nello scalo turritano – l’arrivo previsto era alle 8.30 – e a bordo sono subito saliti gli uomini della Capitaneria per tutte ...

Maltempo e mare mosso : naufragio al largo di Lampedusa - morti 2 migranti : Sono 22 i migranti tratti in salvo al largo di Lampedusa in un’operazione di soccorso coordinata dalla Capitaneria di Porto di Palermo nella notte tra il 6 ed il 7 ottobre. Nella tarda serata di domenica 6 ottobre la Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma riceveva diverse segnalazioni dal CUR di Palermo (Centro Unico di Risposta) riguardanti un barchino con circa 50 migranti che riferivano di essere nei pressi dell’isola di ...

Maltempo Campania - bomba d’acqua sull’Ospedale del mare : tecnici per ripristinare la funionalità della Radioterapia : Nel corso di questa notte una vera e propria bomba d’acqua si è abbattuta su Ponticelli, causando un allagamento di alcune aree destinate al reparto di Radioterapia dell’Ospedale del mare. L’allagamento è stato determinato in particolare dall’impossibilità per la condotta fognaria di drenare l’enorme quantità d’acqua precipitata al suolo nel giro di pochissimi minuti. «Le bombe d’acqua sono ormai una realtà con la quale sempre più spesso dovremo ...

Allerta Meteo - nuovo pesante avviso della protezione civile : il Maltempo si sposta al sud - forti mareggiate : Allerta Meteo – Il transito di una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale determinerà, nelle prossime ore, anche un graduale rinforzo della ventilazione sul nostro Paese, in particolare su Puglia e sul versante ionico, specie della Calabria. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...