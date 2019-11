Maltempo Liguria | Toti | “Rientrano a casa i primi sfollati di Rossiglione”

Maltempo : “In Liguria ben 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica” : “In Liguria 235 comuni su 235 hanno aree caratterizzate da un’elevata o molto elevata pericolosità idrogeologica, parliamo del 100% dei comuni liguri”. Lo ha dichiarato Carlo Civelli, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria intervenuto su quanto sta accadendo in queste ore nella regione ligure. “La Liguria si colloca inoltre all’ottavo posto in Italia con il 13,9% di superficie a rischio elevato e molto elevato: 751,9 km quadrati ...

Maltempo Liguria : moria animali - salvato un tasso finito in mare : Le piene dei torrenti Petronio e Gromolo che hanno provocato allagamenti ieri in Liguria hanno portato a valle tonnellate di legname, sia rami sia tronchi interi, e anche la fauna boschiva ha pagato il suo tributo perché in mare sono finiti due grossi cinghiali, un istrice e alcuni caprioli finiti poi spiaggiati a Riva Trigoso e Sestri Levante e subito prelevati da una ditta specializzata allo smaltimento delle carcasse animali. Storia a lieto ...

Maltempo Liguria : stato di emergenza esteso al Levante : Al termine del sopralluogo effettuato a Borghetto Vara e dell’incontro con i sindaci della zona colpita dal Maltempo, il governatore Toti e l’assessore alla protezione civile Giacomo Giampedrone hanno invitato i sindaci a intervenire sulle somme urgenze, assicurando che le casse comunali saranno ristorate per questi interventi. “Siamo ormai bravi nel gestire le allerta, lo dobbiamo essere sempre di piu’ anche nel post ...

Maltempo Liguria : stato d’emergenza esteso al Levante : Lo stato di emergenza emanato per i Comuni del Ponente della Città Metropolitana di Genova 10 giorni fa sarà esteso anche ai Comuni del Levante colpiti nelle ultime ore dal Maltempo e scorporato da quello del Piemonte: lo ha reso noto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti questa mattina, durante un sopralluogo per fare il punto sui danni. La mareggiata che sta interessando le coste liguri è al momento meno intensa rispetto a quanto ...

Maltempo - grossi danni in Liguria e non solo. Le foto : Maltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaMaltempo in LiguriaAncora una volta è la Liguria la regione più colpita dal Maltempo che è tornato con forza nel lungo fine settimana festivo. Due corsi d’acqua sono esondati, il Petronio nel Tigullio e il Vara nello Spezzino. Le strade, come si vede nelle immagini dei vigili del fuoco, sono state letteralmente ...

Maltempo e mareggiate in Liguria : il Comune di Genova chiude gli accessi a mare e scogli : A seguito dell’avviso emesso dal Centro funzionale meteo-idrologico di Protezione civile della Regione Liguria che prevede mareggiate intense per la giornata di oggi, lunedì 4 novembre, entra in vigore l’ordinanza n. 9 del 18 gennaio 2017 che stabilisce misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità per il Comune di Genova. In particolare viene stabilita la chiusura degli accessi pubblici al mare ed alle scogliere del territorio ...

In Liguria si contano i danni del Maltempo : Un'ondata di maltempo ha investito l'Italia e ha creato gravi disagi in Liguria, dove il forte vento e le piogge hanno provocato esondazioni, allagamenti e cedimenti stradali. Temporali e piogge torrenziali anche su Toscana, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige, dove ci sono state anche abbondanti nevicate. Al sud i problemi maggiori si sono registrati in Campania e in Sicilia. Le criticità maggiori si ...

Maltempo Liguria - Toti : “Chiederemo al governo lo stato di emergenza” : Giornata di forte Maltempo in Liguria, interessata da forti piogge che fortunatamente si sono esaurite nel corso del pomeriggio: l’attenzione rimane alta sul fiume Magra, il cui picco di piena sta transitando entro i limiti di guardia. Lungo il corso del Magra sono state comunque avviate le evacuazioni precauzionali previste dal piano di Protezione civile per le ondate di piena Il prossimo evento meteo a cui prestare particolare attenzione ...

Maltempo sull'Italia : nubifragi - trombe d'aria ed esondazioni. Colpite soprattutto la Liguria e la Campania : Le piogge hanno fatto cadere alcuni alberi a Roma, interrompendo la circolazione sulla Cassia Veientana. Nel Tigullio e nel Salernitano alcuni comuni hanno disposto per domani la chiusura delle scuole. E in alta quota in Lombardia compare la neve

Maltempo in Liguria : frane - esondazioni e allagamenti. VIDEO : Il Maltempo ha provocato numerosi danni e disagi in Liguria, soprattutto nell'area del Levante dove è stata diramata l'allerta meteo rossa (DIRETTA - FOTO - VIDEO). Allagamenti, esondazioni e frane in varie zone della regione hanno causato la chiusura di tratti di strada e molte famiglie sono state sfollate. La situazione più critica si è registrata sul Tigullio, dove alcune case sono state scoperchiate a causa del vento. Chiuse sale operatorie ...

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Tromba d’aria a Lavagna - esonda il Petronio : La situazione più critica nella zona di Levante con esondazioni, allagamenti e scuole chiuse. Ora si temono anche forti venti e mareggiate

Allerta meteo rossa Liguria : video Maltempo/ Fiumi esondati - frane e sfollati : Allerta meteo rossa Liguria: l'allarme maltempo, video e danni. Tromba d'aria a Lavagna, frane a Chiavari e Riva Trigoso: strade chiude e sfollati

Maltempo Liguria - transitato il picco in piena del Vara : Magra negli argini : I livelli idrici in testata nel bacino del Vara hanno visto transitare il picco di piena, che transiterà alla foce del Magra nelle prossime ore rimanendo all’interno degli argini. I livelli idrici continueranno la loro progressiva discesa durante la notte. Lo comunica l’Arpal nell’aggiornamento meteo delle 17.30. Durante il pomeriggio, precipitazioni in progressiva diminuzione hanno continuato a interessare in particolare il ...