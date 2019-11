Maltempo e venti fortissimi domani 5 Novembre | l'avviso dell'Aeronautica

Maltempo Roma : chiuso il Centro operativo comunale dopo 97 interventi effettuati : Si è chiuso ieri sera il Centro operativo comunale (Coc), riunito presso la sede della Protezione civile di Roma Capitale a seguito dell’ultima allerta meteo. Contestualmente sono state chiuse anche le Unita’ di crisi locali (Ucl). Il Campidoglio, in una nota, informa che “complessivamente sono stati effettuati 97 interventi. Per la maggior parte hanno riguardato allagamenti, alberature e rimozione di rami caduti dalle strade. ...

Maltempo La Spezia - frane e allagamenti : 21 interventi dei vigili del fuoco : I vigili del fuoco del Comando provinciale di La Spezia sono stati impegnati oggi in numerosi interventi, 26 per la precisione, di cui 21 dovuti all’ondata di Maltempo che ha colpito il territorio della provincia. Le situazioni più critiche si sono verificate in Val di Vara, con la fuoriuscita del fiume a San Pietro Vara, una frana che ha interrotto la strada fra Costola e Buto, e numerose persone rimaste isolate a causa degli ...

Maltempo - Asl1 : “Nell’ospedale di Sanremo nessuno stop agli interventi” : Non è stata interrotta alcuna attività, all’ospedale Borea di Sanremo dove la direzione sanitaria ha dovuto chiudere le 4 sale operatorie per alcune infiltrazioni d’acqua dovute alla forte pioggia caduta oggi. Lo comunica la direzione della Asl1 che specifica come la domenica “non si svolgono interventi programmati. Le eventuali urgenze – si legge nella nota – sarebbero state trattate, come da protocollo , o in ...

Maltempo Roma : allagamenti e alberi caduti - oltre 150 interventi dei vigili del fuoco [VIDEO] : alberi caduti, allagamenti di strade e auto in panne. Sono stati numerosi gli interventi effettuati oggi dai vigili del fuoco a causa delle forti piogge che hanno colpito la Capitale e la provincia Romana. Il temporale non ha risparmiato alcuna zona di Roma: da Portuense a Cinecittà, fino ai Castelli Romani. oltre 150 gli interventi dei pompieri per alberi caduti sulla carreggiata e rami pericolanti. Ma non solo. A causa del forte vento sono ...

Maltempo - piogge e venti forti su gran parte dell'Italia : Forte Maltempo: l'ampia e profonda area depressionaria di origine atlantica presente sull'Italia, nelle prossime ore continuerà a determinare Maltempo

Maltempo - nubifragi e forti venti. Allagamenti in Liguria e Toscana - evacuate 100 famiglie nel Salernitano. LE PREVISIONI : Domenica di Maltempo in gran parte dell'Italia. Una nuova e intensa perturbazione atlantica è arrivata nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali...

Maltempo Liguria : forti venti e temporali - esonda il torrente Petronio [DATI] : “La notte tra sabato e domenica ha visto forti temporali sparsi da Ponente a Levante, con disagi diffusi e locali allagamenti, qualche episodio di caduta alberi e alcuni tetti scoperchiati a causa del vento forte. Prestare massima attenzione anche al vento forte e al mare in aumento da questa notte, soprattutto a Levante“, si legge sulla pagina Facebook della Regione Liguria in un post dedicato all’allerta meteo. “Alle 10 ...

Maltempo - nubifragi e forti venti : scatta l'allerta in dieci regioni LE PREVISIONI : Una nuova e intensa perturbazione atlantica arriverà nella giornata di oggi, domenica 3 novembre, sulle regioni occidentali dell'Italia, dando luogo a un sensibile peggioramento, dapprima...

Forte Maltempo e intensi venti sull'Italia : l'avviso emesso dall'Aeronautica Militare : Una intensa perturbazione agirà fra le prossime ore e domani sull'Italia, apportando Forte maltempo su molte regioni italiane. Previsti anche venti intensi. Ecco l'avviso emanato dall'Aeronautica...

Maltempo Sicilia - dichiarato lo stato di calamità : “A settembre e ottobre - la nostra isola flagellata da eventi meteo avversi” : Il governo Musumeci ha deliberato lo stato di calamità naturale a seguito dei gravissimi danni che si sono verificati in tutta la Sicilia a causa del Maltempo degli ultimi giorni. Con la stessa delibera è stato richiesto alla presidenza del Consiglio dei ministri il riconoscimento dello stato di emergenza. Il provvedimento è stato adottato nella seduta del governo, tenutasi oggi pomeriggio a Catania. “Abbiamo mantenuto – sottolinea ...

Maltempo Toscana : Rossi commissario delegato degli eventi ad Arezzo e Siena : Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, è stato nominato commissario delegato per gli interventi urgenti resi necessari dai gravi eventi meteorologici che il 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito le province di Arezzo e Siena. E’ quanto prevede l’ordinanza firmata dal capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli. L’atto, spiega un comunicato, fa seguito alla delibera con cui il Consiglio dei ministri aveva ...

