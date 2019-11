Maltempo Aosta | neve in quota | chiuso il colle del Piccolo San Bernardo

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) E’dalle 14 il valico delSan, al confine tra Valle d’e Savoia (Francia), lungo la strada statale 26. “La chiusura – fa sapere Anas -, programmata ogni anno per l’intera stagione invernale, è stata già effettuata in considerazione del peggioramento previsto delle condizioni meteo, con possibili nevicate a partire dai 1.500 metri di, che non consentono il mantenimento della transitabilità in condizioni di sicurezza”. Il transito oltralpe è garantito dal traforo del Monte Bianco. Lo stop alla circolazione e’ stato disposto in accordo con le autorita’ francesi. Il valico, aggiunge Anas in una nota, “sara’ nuovamente aperto entro gli inizi di giugno 2020”. L'articoloinildelSanMeteo Web.

Stefy60076400 : RT @RepubblicaTv: Maltempo, la prima neve in Piemonte e Valle d'Aosta - g_bonincontro : RT @RepubblicaTv: Maltempo, neve in Piemonte e Valle d'Aosta - fachetti3333 : RT @RepubblicaTv: Maltempo, la prima neve in Piemonte e Valle d'Aosta -