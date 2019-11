Mafia | Violante | ' quando Mori venne da me nel ' 92 non c' era alcun sospetto di trattativa'

Mafia : Violante - 'per Procuratore Giammanco rapporto Mafia e appalti era inconsistente' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Il rapporto tra mafia e appalti del Ros dei Carabinieri del 1991 "era inconsistente". Così lo avrebbe definito, nel corso di un incontro, l'ex Procuratore capo di Palermo Pietro Giammanco con Luciano Violante , che non era ancora stato nominato Presidente della Commissio

Mafia : Violante - ‘per Procuratore Giammanco rapporto Mafia e appalti era inconsistente’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Il rapporto tra mafia e appalti del Ros dei Carabinieri del 1991 “era inconsistente”. Così lo avrebbe definito, nel corso di un incontro, l’ex Procuratore capo di Palermo Pietro Giammanco con Luciano Violante, che non era ancora stato nominato Presidente della Commissione antimafia. A raccontarlo in aula, per la prima volta, è lo stesso ex Presidente della Camera Violante, nel corso ...