Mafia : Violante - 'quando Mori venne da me nel '92 non c'era alcun sospetto di trattativa' (2) : (Adnkronos) - Violante spiega poi alla Corte d'assise d'appello, presieduta da Angelo Pellino, di avere appreso "per la prima volta dell'eventuale tentativo di mio coinvolgimento nella cosiddetta trattativa" dopo il 17 luglio 2009 quando il Corriere della Sera pubblicò "un articolo dal titolo 'Cacci

Mafia : Violante - ‘per Procuratore Giammanco rapporto Mafia e appalti era inconsistente’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Il rapporto tra mafia e appalti del Ros dei Carabinieri del 1991 “era inconsistente”. Così lo avrebbe definito, nel corso di un incontro, l’ex Procuratore capo di Palermo Pietro Giammanco con Luciano Violante, che non era ancora stato nominato Presidente della Commissione antimafia. A raccontarlo in aula, per la prima volta, è lo stesso ex Presidente della Camera Violante, nel corso ...

Mafia : Violante - ‘quando Mori venne da me nel ’92 non c’era alcun sospetto di trattativa’ (2) : (Adnkronos) – Violante spiega poi alla Corte d’assise d’appello, presieduta da Angelo Pellino, di avere appreso “per la prima volta dell’eventuale tentativo di mio coinvolgimento nella cosiddetta trattativa” dopo il 17 luglio 2009 quando il Corriere della Sera pubblicò “un articolo dal titolo ‘Caccia al papello’ nel quale – dice Violante – si riferiva che il figlio di ...

Mafia : Violante - 'quando Mori venne da me nel '92 non c'era alcun sospetto di trattativa' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Quando il Prefetto Mori venne da me, nel 1992m non c'era alcun sospetto di trattativa" tra Stato e Mafia. A dirlo, all'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, è l'ex Presidente della Camera Luciano Violante proseguendo la sua deposizione al processo d'appello su

Mafia : Violante - 'da Vito Ciancimino argomenti devianti alla Commissione AntiMafia' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - Vito Ciancimino "avrebbe potuto avere un proprio specifico interesse a fornire alla Commissione nazionale antiMafia elementi devianti". "A quei tempi la Commissione era ancora priva di un quadro dei rapporti Mafia e politica che fosse attendibile e non condizionato dall

Mafia : processo trattativa - Violante smentisce Mori 'Mi chiese incontro con Cianicmino' (2) : (Adnkronos) - Per Violante "la Commissione decise che l'audizione di Ciancimino sarebbe venuta soltanto dopo l'audizione dei procuratori distrettuali delle aree più esposte e dopo l'audizione di quei collaboratori di giustizia che potessero essere ritenuti particolarmente utili per tracciare un quad