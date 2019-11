Mafia | Pignatone | ' Ha sempre usato la corruzione'

Mafia Capitale : Pignatone - 'le critiche dei legali? Non hanno neppure letto l'articolo'... : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Alcuni dei commenti che sono stati fatti oggi al mio intervento pubblicato sulla Stampa sono stati fati da persone che non hanno letto l'articolo ma forse solo i titoli, che non sono miei". Lo ha detto l'ex Procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone , replicando a dist

Giuseppe Pignatone : " Mafia capitale? Nessun azzardo - a Roma clan e corruzione minano la democrazia" : A circa due settimane dalla sentenza della Corte di Cassazione sul processo Mondo di Mezzo, Giuseppe Pignatone - già procuratore capo di Roma - interviene sulla questione su La Stampa. Lo fa per sottolineare che, nonostante l’esito del procedimento di Mafia Capitale, Roma non è immune da criminalità organizzata e corruzione , al contrario, la città è condizionata da questi fenomeni:“ Roma non ...

Pignatone in Vaticano - la scelta di un pm antiMafia non si improvvisa in poche ore. Papa Francesco manda un chiaro segnale : La nomina di Giuseppe Pignatone a presidente del tribunale di prima istanza del Vaticano può essere letta come un atto di lungimiranza o di disperazione. Per il momento scelto l’annuncio riflette certamente la disperazione di Francesco per trovarsi nuovamente alle prese con uno scandalo finanziario in Curia, che cade in quel “secondo tempo” del pontificato bergogliano rivelatosi durissimo per chi voluto il nome di Francesco d’Assisi. Il 2018 è ...