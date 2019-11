Mafia | Nicosia e il fedelissimo di Matteo Messina Denaro | ‘sono a disposizione’ 3

Mafia : Nicosia e il fedelissimo di Matteo Messina Denaro - ‘sono a disposizione’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Quattro ingressi in altrettante strutture penitenziarie nell’arco di poco meno di un mese e mezzo. Attraverso la collaborazione con la deputata Giuseppina Occhionero (ex Leu e oggi Italia Viva, estranea all’indagine) Antonello Nicosia , l’assistente parlamentare arrestato oggi dai carabinieri e dalla guardia di finanza con l’accusa di avere fatto dal ‘postino’ ad alcuni ...

Mafia : Nicosia e il fedelissimo di Matteo Messina Denaro - ‘sono a disposizione’ (4) : (Adnkronos) – Un rapporto, quello tra Sacco e Nicosia , solido. Al punto che, spiegano gli investigatori, a distanza di pochi giorni dalla sua scarcerazione, avvenuta lo scorso 21 ottobre dopo una lunga detenzione nel carcere di Nuoro, e il suo rientro a Castelvetrano, Nicosia non ha esitato a fargli visita, violando le prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune del Trapanese a cui Sacco è ...

Antonello Nicosia - arrestato radicale per Mafia/ Audio choc "Messina Denaro Premier" : Antonello Nicosia, arrestato radicale, ex collaboratore di Pina Occhionero, Italia Viva,: 'tramite per Mafia'. Audio choc 'Messina Denaro mio premier'