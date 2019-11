Mafia | fermato collaboratore di una deputata Iv “Faceva da tramite tra i boss al 41 bis

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Definiva Matteo Messina Denaro, l’imprendibiledi Castelvetrano, “il primo ministro”. E attraversando la strada che conduce all’aeroporto di Palermo, dedicato ai giudici Falcone e Borsellino, diceva “È stato un incidente sul lavoro”. E ancora: “All’aeroporto bisogna cambiare il nome. Non va bene Falcone e Borsellino. Perché dobbiamo arriminare (continuare a vedere, ndr) sempre la stessa merda”. Antonello Nicosia, 48 anni, attivista radicale,di una parlamentare di Italia Viva Pina Occhionero (eletta con Leu), è statonell’ambito di un’inchiesta della Procura di Palermo che ha portato in carcere altre quattro persone. Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani e per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti, è accusato tra l’altro di aver usufruito di visite e ispezioni ...

