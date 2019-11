Mafia | fermato Antonello Nicosia | l' esponente Radicale definiva Messina Denaro «primo

Fermato assistente parlamentare Mafia - "vicino a Messina Denaro" : Antonello Nicosia e Accursio Dimino sono duedei destinatari del fermo emesso dalla Dda di Palermo eseguito dal Rosdei carabinieri e dal Gico della Guardia di Finanza - che riguarda 5 persone nell'ambito dell'operazone "Passepartout". Ad entrambi i pm delcapoluogo siciliano contestano il reato di associazione mafiosa. Peraltri tre l'accusa e' di concorso esterno in associazione mafiosa. Segui su affaritaliani.it

Mafia - fermato esponente dei Radicali : È accusato di aver fatto da tramite tra capiMafia, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando all'esterno messaggi e ordini: Antonello Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani per anni impegnato in battaglie per i diritti dei detenuti, è stato fermato insieme ad altre 4 persone dalla procura di Palermo. Insieme alla parlamentare di Italia Viva Giuseppina Occhionero (estranea alle indagini), di cui si sarebbe detto ...