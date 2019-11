Mafia | chi è Nicosia | il Radicale «messaggero» dei boss al 41 bis

Mafia - arrestato il collaboratore della deputata Occhionero (Iv). “E’ vicino ai fedelissimi di Messina Denaro” : Antonello Nicosia partecipava alle ispezioni in carcere della parlamentare (ex Leu oggi Italia Viva, estranea all'indagine) e faceva uscire i messaggi dei boss. Intercettato mentre insultava il giudice Falcone: "E' stato un incidente sul lavoro". Scatta il blitz di Gdf e Ros, 5...

Accordi Italia-Libia - Bonino chiede lo stop : “Sono come la trattativa Stato-Mafia” : In un'intervista su 'la Repubblica' Emma Bonino si scagli acontro il memorandum Italia-Libia sui flussi migratori: "Gli Accordi con la Libia sono di fatto l'oggetto di quello che potremmo chiamare, mutuando il termine, la 'trattativa Stato-Mafia'", o meglio "dello Stato italiano con la Mafia libica".Continua a leggere

CAPITANO ULTIMO/ "I permessi premio ai boss di Mafia? Chiediamo scusa alle vittime" : CAPITANO ULTIMO a Storie Italiane commenta la decisione dei permessi premio per i boss della mafia, come ordinato dall'Unione Europea

Mafia : pentito - ‘boss Madonia mi disse che le stragi furono una grande minchiata’ : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) – Per il boss mafioso Piddu Madonia le stragi mafiose del 1992 in cui furono uccisi i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, con Francesca Morvillo e otto agenti della scorta, erano stati “una grande minchiata”. A rivelarlo è il collaboratore di giustizia Pietro Riggio, parlando con i magistrati della Procura di Caltanissetta. “Dopo le stragi del 1992 – racconta il collaboratore di ...

In Cassazione schiaffo ai pm : "Mafia Capitale non è Mafia" : Stefano Vladovich Escluso il 416 bis, si torna in Appello per il ricalcolo delle pene. Esultano i difensori di Buzzi e Carminati Mondo di Mezzo: per la Cassazione non è mafia. Cinque anni e tre gradi di giudizio che hanno ribaltato le sentenze precedenti, fino a ieri quando gli «ermellini» del Palazzaccio hanno cassato: il sodalizio criminale con a capo Massimo Carminati, il «nero» di Romanzo Criminale, e il ras delle Coop rosse, ...

Mafia Capitale - Pg Cassazione chiede conferma condanne : "Le caratteristiche del 416bis (il reato di associazione di tipo mafioso, ndr) ci sono tutte": lo ha detto il Procuratore generale della Cassazione, Giuseppe Birritteri, nella requisitoria al processo Mafia Capitale, chiedendo la conferma di 17 condanne su 18 degli imputati per Mafia (COSA C'È DA SAPERE SUL CASO). La Procura della Suprema Corte ha chiesto inoltre di ridefinire nelle motivazioni del verdetto il ruolo di Franco ...

Evasione fiscale "come la Mafia" e carcere per chi non paga le tasse : novità in arrivo : Oggi la confisca di beni ‘per sproporzione’ è possibile per chi si rende responsabile di gravi reati come associazione per...

Mafia - il direttore della Dia : “A Milano la ‘ndrangheta ricicla milioni coi ristoranti. Anche la Toscana è a rischio infiltrazione” : A Milano continuano ad aprire nuovi ristoranti, nonostante rimangano vuoti. Il motivo? Servono a riciclare i soldi della ‘ndrangheta. Lo ha spiegato Giuseppe Governale, direttore della Direzione Investigativa AntiMafia, intervenendo alla cerimonia per la firma di un protocollo contro le infiltrazioni mafiose a Firenze. “Questa benedetta linea della palma, che Sciascia nel ’61 descrive dicendo che è oltre Roma, io l’ho vista ...