Mafia : Caselli - 'colloqui tra Ciancimino e Mori? Mai voluto sapere niente di confidenti' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Mai e poi mai sono voluto venire a consscenza di confidenti, ho sempre stoppato discorsi del genere". Risponde così l'ex Procuratore capo di Palermo Giancarlo Caselli al Presidente della Cote d'assise d'appello di Palermo Angelo Pellino nel processo sulla trattativa, r

Mafia : Caselli - 'Ciancimino arrogante - non voleva parlare dei rapporti tra boss e politica' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Vito Ciancimino era sfuggente e arrogante, io speravo che collaborasse sugli appalti, perché lui sapeva tutto di appalti. Se avesse voluto collaborare c'era un oceano sterminato da percorrere, invece menava il can per l'aria. Di Mafia e politica e Mafia e appalti non v

Mafia : Caselli - 'brutta pagina la mancata perquisizione covo Riina - mi fidai di Ultimo' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "La mancata perquisizione" ma "prima ancora la mancata sorveglianza" del covo del boss mafioso Totò Riina, subito dopo il suo arresto avvenuto il 15 gennaio 1993 "è una brutta pagina". A dirlo, proseguendo la sua deposizione al processo d'appello sulla trattativa tra St

Mafia : Caselli - 'Ciancimino ossessionato da Falcone - aveva un odio viscerale' : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Ricordo che Vito Ciancimino aveva un odio viscerale per Giovanni Falcone. Ogni occasione era buona per insultarlo, io lo fermavo e gli dicevo: 'Non si permetta". Era ossessionato". Lo ha detto l'ex Procuratore di Palermo Giancarlo Caselli deponendo al processo d'appell