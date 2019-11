Mafia | assistente parlamentare arrestato | ' Falcone e Borsellino? Basta rimestare stessa

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 4 novembre 2019) Palermo, 4 nov. (Adnkronos) - "Bisogna cambiare nome a questo aeroporto, perché i nomievocano la. Perché dobbiamo sempre 'arriminare' (ndr) lamerda?". A parlare, senza sapere di essere intercettato nella sua auto, è Antonello Nicosia, l'parlam

Ric746 : RT @agorarai: ??Ultima Ora - Mafia, arrestato assistente parlamentare, Antonello Nicosia, collaboratore della deputata Occhionero (Iv). Sare… - StefScorpion : RT @VittorioDeSant7: I PDIOTI ARRICCHISCONO LA LISTA DEGLI INDAGATI. NON SI SMENTISCONO MAI Arrestato per mafia l'assistente di una parla… - Alex21312003 : RT @VittorioDeSant7: I PDIOTI ARRICCHISCONO LA LISTA DEGLI INDAGATI. NON SI SMENTISCONO MAI Arrestato per mafia l'assistente di una parla… -