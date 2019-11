Mafia | arrestato assistente parlamentare ‘era messaggero dei detenuti’

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 4 novembre 2019) Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Un, Antonello Nicosia, membro del comitato nazionale dei radicali italiani, è statoall’alba di oggi insieme con altre 4 persone, con l’accusa di avere veicolato messaggi fuori dalle carceri. In manette anche il capodi Sciacca Accursio Dimino. Secondo la Procura avrebbe fatto da tramite tra capi, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando all’esterno messaggi e anche ordini. Nicosia ha accompagnato la deputata Pina Occhionero (ex ‘Liberi e Uguali” e di recente passata a ‘Italia Viva” che risulta estranea alla vicenda) in alcune ispezioni all’interno delle carceri siciliane: durante quelle visite i boss avrebbero affidato all’delladei messaggi da recapitare all’esterno. L'articolo...

