Mafia | arrestato Antonello Nicosia dei Radicali | «Era il tramite tra carcere e clan»

Mafia : assistente parlamentare arrestato - ‘Falcone e Borsellino? Basta rimestare stessa m…’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – “Bisogna cambiare nome a questo aeroporto, perché i nomi Falcone e Borsellino evocano la Mafia. Perché dobbiamo sempre ‘arriminare’ (rimestare ndr) la stessa merda?”. A parlare, senza sapere di essere intercettato nella sua auto, è Antonello Nicosia, l’assistente parlamentare di 48 anni, esponente dei radicali, arrestato all’alba di oggi con l’accusa di avere ...

Mafia : assistente parlamentare arrestato - ‘Messina Denaro? Primo ministro’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Il boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro era “il Primo ministro”. Sono le parole usate, senza sapere di essere intercettato, da Antonello Nicosia, l’assistente parlamentare arrestato oggi con l’accusa di avere fatto da messaggero con alcuni detenuti per Mafia dal carcere. In tv conduceva re, conduttore in tv della trasmissione “Mezz’ora d’aria”, ...

Mafia : arrestato assistente parlamentare ‘era messaggero dei detenuti’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Un assistente parlamentare, Antonello Nicosia, membro del comitato nazionale dei radicali italiani, è stato arrestato all’alba di oggi insieme con altre 4 persone, con l’accusa di avere veicolato messaggi fuori dalle carceri. In manette anche il capoMafia di Sciacca Accursio Dimino. Secondo la Procura avrebbe fatto da tramite tra capiMafia, alcuni dei quali al 41 bis, e i clan, portando ...

Mafia - arrestato attivista radicale e collaboratore di una deputata Iv : “Faceva uscire da tramite tra i boss in carcere e i clan” : Antonello Nicosia, attivista radicale e collaboratore di una parlamentare di Italia Viva Pina Occhionero (eletta con Leu), è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Palermo che ha fermato 5 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa e favoreggiamento. In carcere, tra gli altri, è finito anche il capoMafia di Sciacca Accursio Dimino. Nicosia, membro del Comitato nazionale dei Radicali italiani e per ...

Mafia - arrestato il collaboratore della deputata Occhionero (Iv). “E’ vicino ai fedelissimi di Messina Denaro” : Antonello Nicosia partecipava alle ispezioni in carcere della parlamentare (ex Leu oggi Italia Viva, estranea all'indagine) e faceva uscire i messaggi dei boss. Intercettato mentre insultava il giudice Falcone: "E' stato un incidente sul lavoro". Scatta il blitz di Gdf e Ros, 5...

Mafia : amministratore giudiziario arrestato confessa al gip 'Ho intascato quei soldi' : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) - Ha confessato davanti al Gip di Palermo di essersi intascato oltre 350 mila euro provenienti da aziende sequestrate alla Mafia. Il commercialista Maurizio Lipani, arrestato due giorni fa con l'accusa di peculato e autoriciclaggio, ha spiegato al Gip di attraversare un

Mafia : peculato e autoriciclaggio - arrestato noto amministratore giudiziario di beni sequestrati : Palermo, 14 ott. (AdnKronos) – Con l’accusa di peculato a autoriciclaggio la Dia ha arrestato Maurizio Lipani, un noto amministratore giudiziario di beni sequestrati e confiscati ai boss. Il professionista palermitano è finito agli arresti domiciliari. Secondo l’accusa, coordinata dalla Dda di Palermo, il professionista si sarebbe intascato una grossa somma di denaro, almeno 350 mila euro, proveniente da una ditta ittica ...