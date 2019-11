M5S | accordo alla Camera su Silvestri capogruppo Ma si candida anche Crippa

Bonaccini ci dice che in Emilia Romagna l’accordo col M5S si può fare : Roma. E se alla fine fosse “ribaltone”? Uno spettro si aggira per i colli Emiliani, e non basta una piadina per neutralizzarlo. Nessuno osa ammetterlo ma il rischio del clamoroso sorpasso turba anche il sonno di chi, sulla carta, avrebbe tutti i titoli per essere riconfermato alla guida della region

M5S - Di Maio : “No presupposti per accordo strutturale con Pd - da soli in Calabria ed Emilia” : “Non ci sono i presupposti per un’alleanza strutturale tra Pd e M5s”. Dopo le parole del segretario Pd Nicola Zingaretti (“O l’alleanza con M5s è unita o niente governo”, ndr), è Luigi Di Maio a insistere nel voler chiudere la strada alla possibilità di ulteriori accordi alle Regionali tra M5s e dem. “In Emilia Romagna e Calabria andremo da soli o con le civiche, comunque una terza via rispetto ai due ...

Renzi : "Accordo PD-M5S sbagliato nei modi e nei tempi" : Italia Viva di Matteo Renzi si è costituito in piena campagna elettorale per le regionali in Umbria e di fatto non ha partecipato alle elezioni, ma questo non ha impedito il suo leader ad intervenire per commentare il risultato ottenuto dal patto stretto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, forze con cui Renzi si trova ora al governo.Il commento dell'ex premier è arrivato durante un incontro con Bruno Vespa per la presentazione ...

Sondaggi - l’elettorato M5S è spaccato : il 46% vuole un accordo con il Pd - il 44% preferisce la Lega : Secondo l'ultimo Sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad 'Agorà' su Rai3, il 46% degli elettori del Movimento 5 Stelle vorrebbe un accordo con il Pd, per il 44% sarebbe meglio allearsi con la Lega. Gli elettori del Movimento promuovono Di Maio: alla domanda su chi debba guidare il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni, il 61% degli elettori ha indicato il capo politico del M5s.Continua a leggere

Toscana - dallo stop agli impianti all’impegno sull’economia circolare : l’accordo per le Regionali tra Pd-M5S passa dall’asse sui rifiuti : Le elezioni Regionali in Toscana sono ancora lontane ma qualcosa tra Pd e M5s già si muove. E il primo vero fronte su cui i due partiti di governo stanno iniziando a costruire un dialogo è l’ambiente. Con i democratici, che qui governano da settant’anni e sono maggioranza in consiglio regionale, che effettuando un dietrofront contro inceneritori e rigassificatori e a favore dell’economia circolare. In vista del prossimo piano regionale sui ...

Lazio : accordo segreto Lega-M5S Zingaretti è a rischio dimissioni : ESCLUSIVO. Il capogruppo della Lega spedisce al centrodestra la mozione di sfiducia contro Zingaretti e scrive: ”Condivisa con parte dei Cinque Stelle” Segui su affaritaliani.it

Accordo M5S-Pd : salta lo «scudo» per l’ex Ilva. Il dossier in un altro provvedimento : In sostanza il governo darà parere favorevole all’emendamento grillino per la soppressione dell’articolo 14 del decreto “salva imprese” all’esame delle commissioni Industria e Lavoro del Senato

Governo : Renzi - ‘accordo con M5S per no Iva e tornare protagonisti in Ue’ : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Salvini ha fatto una cosa senza capo né coda. Voleva portare il paese al voto, ci ha spiegato che dovevamo alzare le terga e andare in Parlamento. Ci siamo andati a lo abbiamo messo in minoranza”. Lo dice Mattei Renzi a Porta a Porta. “Io non volevo fare l’accordo con 5 stelle ma siccome che c’era di mezzo l’interesse del paese, allora lo abbiamo fatto. Per tre motivi: ...

Manovra : fonti governo M5S - ‘c’è accordo Pd-Iv su quota 100 - non esiste’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – Le imposte sulle schede Sim -nei giorni scorsi già terreno di scontro tra il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la viceministra Laura Castelli – la cancellazione retroattiva della detraibilità del 19% sull’Irpef e la volontà di rivedere quota 100. Queste, apprende l’Adnkronos, secondo fonti di governo M5S, le proposte che il Pd vorrebbe inserire in legge di bilancio, e sulle ...

La Russa : “Accordo Lega-M5S per Copasir? Mi rifiuto di crederci” : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Mi rifiuto di credere che e la Lega in generale, dopo quanto è successo, possano accordarsi con M5S , a maggior ragione visto che si tratta di un ruolo che spetta all’opposizione e noi abbiamo rifiutato ogni possibile intesa con forze di maggioranza. Mi rifiuto di pensare, d’altronde, che la Lega possa rompere patto di vicinanza con noi, così come penso che non creda alla possibilità di ...

M5S contro gli F-35 : Conte d’accordo sulla rinegoziazione : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è «d’accordo sulla rinegoziazione» degli F-35. Lo hanno affermato fonti di Palazzo Chigi

**Governo : Renzi - ‘ho dovuto ingoiare accordo con i M5S ma serviva per mandare via Salvini’** : Terrasini (Palermo), 6 ott. (AdnKronos) – “Avere mandato a casa Salvini è stata per me una scelta difficile, perché mi sono dovuto mangiare, anzi ingoiare, l’accordo con i 5 stelle, che avrei voluto volentieri evitare”. Così, Matteo Renzi, intervenendo via Skype alla scuola di formazione ‘Futura’ a Terrasini. “Ma ne vado fuori, lo metto nel curriculum avere mandato a casa Salvini”, ha ...

Calabria : parlamentari M5S scrivono a Di Maio - no ad accordo con Pd : Roma, 3 ott. (AdnKronos) (di Ileana Sciarra) - Niente accordo con il Pd e con altri partiti politici in Calabria. A quanto apprende l'Adnkronos, è la richiesta che ieri deputati e senatori M5S eletti sul territorio hanno messo nero su bianco in una lettera indirizzata al loro capo politico, Luigi Di