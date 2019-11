L’uomo del giorno | Luis Figo | la contesa tra Juve e Parma | la testa di maiale | la

Film italiani del weekend del 2 e 3 novembre 2019 : Il giorno più bello del mondo miglior debutto italiano dell’anno - occhi puntati anche su “L’uomo del Labirinto” : Film italiani del weekend 2-3 novembre 2019: Siani sbanca con "Il giorno più bello del mondo" miglior debutto italiano del 2019. Atteso anche "L'Uomo del labirinto" con Servillo e Hoffman Il giorno ...

Film italiani del weekend del 2 e 3 novembre 2019 : Il giorno più bello del mondo miglior debutto italiano dell’anno - occhi puntati anche su “L’uomo del Labirinto” : Film italiani del weekend 2-3 novembre 2019: Siani sbanca con "Il giorno più bello del mondo" miglior debutto italiano del 2019. Atteso anche "L'Uomo del labirinto" con Servillo e Hoffman Il giorno ...

L’uomo del Labirinto - il thriller con Servillo e Dustin Hoffman punta alto e vola basso : L’autore di bestseller Donato Carrisi, dopo il primo film da regista La Ragazza Nella Nebbia, raddoppia con L’Uomo Del Labirinto, sempre tratto da un suo romanzo. Un progetto sulla carta ancora più ambizioso, un thriller cupo e nelle intenzioni disturbante, cui, accanto a Toni Servillo, la presenza di una star come Dustin Hoffman dà immediatamente un tono, e aspirazioni, di sapore americano. Samantha (Valentina Bellè) si risveglia in un ...

10 motivi per capire se è L’uomo della tua vita : Fai progetti a lungo termineNon usciresti mai con un altroFai sport solo per luiCon le amiche parli solo di luiTi stupisce sempreLo ami, anche quando non ti piace Non hai smesso di farti bella per luiÈ il tuo primo pensieroVi siete appena salutati e ti manca giàCon lui sei feliceCi sono cose o segnali a cui non possiamo fare finta di nulla. Alcuni anche banali, ma che ci possono far capire che la persona che abbiamo a fianco potrebbe essere ...

La solitudine politica delL’uomo qualunque : L’Europa nana in un mondo di autocrati si dibatte fra i tentacoli della propria dissoluzione come ragione di senso per i singoli. Gli Stati Nazionali sono in crisi e la proiezione comunitaria, caduta dalle vette dell’ambizione unionale agli abissi degli egoismi di un tempo, non sembra in grado di dare risposte. Questo perché la politica ha perso di senso. La storia dell’ottocento e del novecento ha progressivamente definito i ...

Damascelli : sul mistero buffo del Var - De Laurentiis annuncia la caccia alL’uomo su Nicchi e Rizzoli : Su Il Giornale, Tony Damascelli scrive delle partite giocate nel turno infrasettimanale. Giudizio impietoso quello che dà sulla Juventus. La squadra sbaglia completamente la partita e si salva solo all’ultimo secondo con il rigore firmato da Ronaldo. I bianconeri hanno fatto l’impossibile per essere ricoperti di fischi, scrive. “Sarri è il fratello moscio dell’allenatore fumante, in tutti i sensi, visto a Napoli e a Londra, non ...

L’uomo del giorno - Marco van Basten compie 55 anni : storica esultanza in faccia a Pasquale Bruno : Se parli di van Basten stai parlando del firmamento calcistico. Una delle stelle più brillanti che il mondo abbia mai visto. Una carriera incredibile, frenata troppo presto dai problemi alle articolazioni. La fragilità di un campione assoluto. Marcel (sì perché questo era il vero nome di van Basten) nasce a Utrecht, in Olanda, il 31 ottobre 1964. Van Basten è considerato fra i giocatori più forti della storia del calcio, ha segnato 303 gol ...

Orta Nova - continua la caccia alL’uomo anche i Cacciatori di Puglia in azione per scovare il killer Cristoforo Aghilar - ritrovata l’arma del delitto : L’autore dell’ennesimo femminicidio avvenuto a Orta Nova è ancora in fuga. In azione dall’alba di oggi anche i cacciatori di Puglia che stanno settacciando il territorio del Gargano. Cristoforo Aghilar, 36 enne di Orta Nova, sembra essere sparito nel nulla. I Carabinieri hanno deciso di estendere le sue ricerche anche oltre confine e in particolare in Germania. Il 36enne pregiudicato, secondo gli inquirenti, è stato ...

L’uomo del labirinto mostra i limiti dell’americanizzazione del cinema italiano : https://www.youtube.com/watch?v=eLYeXFfD0yQ Eppure La ragazza nella nebbia, nonostante i difetti, non era un disastro! Quel primo film con cui Donato Carrisi esordiva nel cinema dopo i successi nella letteratura non era una follia ma un film ragionato, con diverse ingenuità messe in evidenza dalla scarsa umiltà, ma almeno con idee di scrittura e un’energia non deprecabile nel metterle in scena e nel dirigere Toni Servillo (impresa tutt’altro ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Edwin van der Sar - la parabola discendente alla Juve tra errori e papere [VIDEO] : Continua il nostro classico appuntamento con l‘Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati del mondo del calcio ed in particolar modo delle statistiche. E’ il compleanno del portiere Edwin van der Sar, opinioni altalenanti sulla carriera dell’ex estremo difensore della Juventus tra stagioni positive ed altre rovinate da papere anche clamorose. E’ il secondo calciatore con il maggior numero di ...

A Orta Nova è caccia al killer - centinaia di carabinieri braccano Cristoforo Aghilar - L’uomo che ammazzato brutalmente nel pomeriggio di oggi la madre dell’ex fidanzata : Una gigantesca caccia all’uomo in queste ore è in atto a Orta Nova. centinaia di carabinieri stanno braccando il 36enne pregiudicato Cristoforo Aghilar sospettato di aver brutalmente ucciso nel pomeriggio di oggi, Filomena Bruno, la madre della sua ex. l’uomo è evaso dai domiciliari da qualche settimana e nel primo pomeriggio di oggi ha assassinato la madre dell’ex fidanzata, una donna di 53 anni che aveva l’unica colpa di non aver ...

Daniele Silvestri in tour - la favola delL’uomo col Megafono coi suoi ossimori compie 25 anni (foto e video) : Con due anteprime romane, è partita l'avventura di Daniele Silvestri in tour nei palazzetti, per la prima volta in carriera dopo aver calcato i palcoscenici di club, teatri, auditorium e piazze in 25 anni di carriera. Proprio per festeggiare questo traguardo arriva la tournée nei palasport per l'album La Terra Sotto i Piedi, un lavoro maturo, contemporaneo e necessario per temi e capacità di analisi dei nostri tempi, musicalmente coerente ...

Bimbo porta tutti i soldi che aveva messo da parte a un senzatetto - la reazione delL’uomo però è inaspettata : Un Bimbo di 9 anni era riuscito nel tempo a risparmiare un po’ di euro con intenzione di spenderli per qualcosa di utile. Il piccolo però era rimasto molto toccato dalla presenza vicino casa di un mendicante. Così un giorno ha deciso di compiere un gesto bellissimo, donare tutti i suoi risparmi, circa 50 euro, al mendicante. Il piccolo aveva ricevuto quei soldi come dono per il suo compleanno e in regalo per le festività e aveva ...

Cadavere ritrovato nelle acque di un porto in Sicilia : è mistero sull’identità delL’uomo : Il Cadavere di un uomo dell’apparente età di 60 anni è stato ripescato intorno a mezzogiorno di oggi nella acque del porto piccolo a Siracusa. Alcuni passanti hanno avvistato il corpo che galleggiava e hanno avvertito la polizia. Sul posto è giunto il personale della Capitaneria di porto e l’ambulanza del 118, oltre al sostituto procuratore Marco Dragonetti ed al medico legale. Le indagini sono affidate alla squadra mobile che ancora ...