Luigi Di Maio | la grillina Roberta Lombardi si appella a lui | Non si decide chiusi

Luigi Di Maio - aumentano i grillini scontenti : tocca a Beppe Grillo intervenire. L'appello dei suoi : Nel Movimento 5 Stelle è uno contro tutti. Da una parte Luigi Di Maio, dall'altra i pentastellati. In mezzo il fondatore, Beppe Grillo, a cui i "colleghi" ora si appellano. Tra le più scontente c'è Giulia Grillo che ancora non ha accettato la mancata riconferma nei ministeri. Ma non solo, a seguirla

Luigi Di Maio si auto-elogia : "I politici guardano alle elezioni - gli statisti alle prossime generazioni" : Luigi Di Maio si dà dello "statista" da solo. Parlando dalla Comau di Shanghai, il ministro degli Esteri si autoincensa per la tassa sulla plastica. "Il dibattito sulla Plastic tax è se farla partire oppure no, se fa perdere voti oppure no", attacca Di Maio: "È uno strumento fiscale per favorire una

Luigi Di Maio dopo il decreto sui Riders - dice basta ai negozi sempre aperti per la maggior tutela dei lavoratori grande distribuzione : Il capo politico del M5S ha chiesto, che il governo dopo aver approvato il decreto Dignità e il decreto Riders, si occupi della grande distribuzione. In particolare il governo si deve occupare di salvaguardare gli operai della grande distribuzione che lavorano per 12 ore al giorno e 7 giorni su 7. La chiusura domenicale dei negozi è stata da sempre una delle battaglie principali del Movimento 5 Stelle. Per Di Maio è arrivato il ...

Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti ai ferri corti? Spunta l'uomo che può far cadere tutto : ecco chi è : La batosta in Umbria obbliga Cinque Stelle e Pd a correre ai ripari per le prossime tappe regionali. Se da una parte c'è Luigi Di Maio che non ha alcuna intenzione di creare un'alleanza, se non un patto civico, dall'altra c'è il Pd disposto a qualsiasi cosa pur di non perdere le roccaforti rosse. In

Luigi Di Maio apre il fronte dei negozi sempre aperti : "Governo deve intervenire" : “Dopo il Decreto Dignità e il Decreto Riders, dobbiamo andare avanti come Governo nella tutela delle persone che lavorano, come nel caso delle partite iva e dei lavoratori dipendenti degli esercizi commerciali che, a causa delle liberalizzazioni, sono sprofondati nella giungla degli orari di apertura e chiusura, cercando invano di battere i centri commerciali, rimanendo aperti 12 ore al giorno e 7 giorni su 7”. Lo scrive su ...

GianLuigi Paragone a Mezz'ora in più : "Il processo va fatto a tutto il Movimento - non solo a Di Maio" : “Il M5S così non sta funzionando, non funziona quella che è la missione storica del M5S”. “Quando perdi milioni di voti devi fare il processo non al capo politico, ma all’intero Movimento. Io mi metto per primo, nel momento in cui sto palesando il mio pensiero”. Lo dice il senatore Gianluigi Paragone, ospite di ‘In mezz’ora in più’.Regge il governo Conte? “No, ma penso ...

Luigi Di Maio difende la Plastic tax : "Serve a cambiare rotta". Ufficiale : Pd e M5s si suicidano : "Vedo che è nato un dibattito surreale sulla Plastic tax, quindi vorrei mettere le cose in chiaro". Luigi Di Maio, su Facebook, difende con forza le "micro-tasse" presenti nella manovra e attaccate duramente da Matteo Renzi, leader di Italia Viva e (almeno sulla carta) alleato dei grillini in maggio

Luigi Di Maio - la bordata di quei 60 ribelli contro il capo politico : "Dimettiti e riposati" : Luigi Di Maio è sempre più in difficoltà dopo la batosta elettorale in Umbria. A preoccuparlo è la riorganizzazione interna dei cinquestelle e dei nuovi assetti, ma la discussione pubblica è anche sulle alleanze. A Di Maio vengono mosse molte accuse: l'M5s è quotato oggi al 17,9%, in calo di un altr

Luigi Di Maio teme gli agguati di Zingaretti e Franceschini : "Vogliono trasformarci in un partito del 2%" : Luigi Di Maio è colpito su ogni lato e, ora più che mai, deve guardarsi bene le spalle anche da quei scomodi alleati. Per il leader del Movimento i dem, in particolare Nicola Zingaretti e il suo capo delegazione Dario Franceschini, non riserbano le migliori intenzioni. Altro che un progetto politico

Luigi Di Maio - sei grillini pronti a lasciare il Movimento per il partito di Conte : tutti i nomi : Il Movimento 5 Stelle sta piano piano sparendo. Il voto in Umbria ha dato una stoccata a quei grillini già in crisi che ora si dicono pronti a lasciare la nave con Luigi Di Maio come comandante. Al Senato, secondo quanto scrive Il Messaggero, ci sarebbero sei pentastellati pronti a seguire Giuseppe

Vittorio Feltri su Luigi Di Maio : "Il giorno in cui si è capito che non vale nulla" : Non stupisce che Di Maio sia sull' orlo del precipizio. Se gli alberi si giudicano dai frutti, viceversa gli uomini dalle loro opere, e quelle del capo politico del M5S sono state tutte distruttive. La più grave, la demolizione del partito ridotto a un cumulo di macerie. Da prima forza parlamentare

Roberto D'Alimonte : "L'errore madornale che Luigi Di Maio sta per commettere" : Il M5s non è più il partito "acchiappatutto, non pesca più a destra e a sinistra come quando era il movimento del malcontento. E quel passato non torna, se Luigi Di Maio pensa questo commette un errore madornale di valutazione". Roberto D'Alimonte, politologo e direttore del centro studi elettorali

Luigi Di Maio - una "cosa" nuova : verso la scissione M5s - il report che ha innescato il capo politico : Lo scenario è di quelli clamorosi. Si parla del M5s e di Luigi Di Maio, della crisi di consenso che travolge ormai da ben più di un anno il Movimento. Il sospetto è che la crisi grillina sia legata alla natura stessa del partito: dopo la contaminazione con altri partiti potrebbe essere iniziato un p

Luigi Di Maio al Maurizio Costanzo Show - alle sue spalle Platinette lo sfotte : immagini clamorose : Luigi Di Maio parla, dietro di lui Platinette fa delle smorfie decisamente schifate. Il simpatico fuori onda viene evidenziato da TvBlog che pubblica gli scatti tratti dal Maurizio Costanzo Show in cui il ministro degli esteri è stato protagonista indiscusso. Mauro Coruzzi (alias Platinette) è sedut