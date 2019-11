Luciana Littizzetto a Che Tempo che Fa | puntata del 3 novembre 2019 VIDEO

Fonte : dituttounpop

(Di lunedì 4 novembre 2019)a Cheche Fa nelladel 3: la lettera all’evasore fiscale () Anche ieri è andata in onda una nuovadi Cheche Fa, appuntamento fisso della domenica, quest’anno su Rai 2. Traslocati su Rai 2 con doppio appuntamento alle 19:30 e alle 21 con le Interviste,e Il Tavolo, Fabio Fazio e il suo Cheche Fa continuano a essere un appuntamento fisso della settimana, come anche il momento dedicato ae il suo monologo. Nelladi ieriha parlato della commissione Segre e del fatto che in settimana il centro destra si è astenuto nella votazione per istituire questa commissione. Lache ha chiesto di restituire gli applausi che non sono stati fatti a Liliana Segre. “A questa donna che ha vissuto sulla sua pelle la Shoah, che ci ricorda ogni giorno ...

corra_franco : RT @Mirith_: Se con la richiesta di un applauso si asfalta la destra, allora la politica è davvero in mano ai comici ?? Luciana Littizzett… - 69fabio96 : RT @Mirith_: Se con la richiesta di un applauso si asfalta la destra, allora la politica è davvero in mano ai comici ?? Luciana Littizzett… - Mirith_ : Se con la richiesta di un applauso si asfalta la destra, allora la politica è davvero in mano ai comici ?? Luciana… -