Livorno | cadavere di una donna trovato nel capannone del rave party | è una trentenne nata

Rave party a Livorno - ritrovato cadavere di una giovane donna : Il corpo senza vita di una giovane è stato trovato in mattinata a Livorno all’interno di un capannone di un’ex fabbrica. Nella struttura nei giorni scorsi si era tenuto un Rave party per il ponte di Ognissanti conclusosi nella serata di ieri. Al ritrovo hanno partecipato centinaia di giovani da tutta Italia. In corso l'identificazione della vittima Lo si apprende da fonti locali che spiegano che sul posto è attiva la squadra mobile di Livorno ...

Giallo a Livorno - trovato cadavere in un fossato : era avvolto in un sacco a pelo : Scoperta choc a Riotorto, tra a Venturina e Piombino, in provincia di Livorno. Un cadavere avvolto in un sacco a pelo è stato ritrovato in uno scannafosso che costeggia la vecchia Aurelia. La salma, che molto probabilmente appartiene a una donna, era avvolta in un sacco a pelo. I militari intervenuti sul posto, sentito il pm, hanno avviato i primi accertamenti in attesa dell'arrivo del medico legale per un esame esterno del corpo, affinché ...