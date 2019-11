Live | Marco Carta in lacrime per la lettera del fidanzato Sirio dopo la sentenza

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 4 novembre 2019) Prima ospitata in televisioneladi assoluzione dal furto di magliette alla Rinascente per. E sceglie il salotto diNon è la d’Urso in prima serata lunedì sera. E la padrona di casa, mentre il cantante sottolinea di aver ottenuto una piena assoluzione per non aver commesso il fatto a sorpresa fa partire un video deldi, soprannominato dolcemente Ufi in cui rivela che in questi mesi del processo i due hanno dovuto affrontare insieme anche la malattia e la morte del padre di: ‘Ho trovato rifugio in Ufi’ “Sono passati un paio di mesi, sono stati mesi difficili” rivela“ho tenuto una maschera con un sorriso stampato in faccia per non far preoccupare i miei. C’è stato un accanimento generale, oggi sto bene e sono sereno, ma ha fatto male soprattutto sui social ...

