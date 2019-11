Liliana Segre - Varese dice sì alla cittadinanza onoraria e anche la Lega vota a favore. Maroni : “Caso diverso da quanto successo in Senato” : La città di Varese ha concesso, con votazione unanime, la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. In un consiglio comunale che ha visto un’ampia partecipazione della popolazione, la mozione proposta dal consigliere Enzo Rosario Laforgia ha ottenuto l’appoggio di tutte le forze politiche. Un lungo applauso ha poi sottolineato l’importanza simbolica della votazione, in una città in cui è iniziato il calvario della senatrice Segre, ...

Matteo Salvini : “Liliana Segre merita tutto il mio rispetto - le chiederò un incontro” : Matteo Salvini sul 'Corriere della Sera' annuncia che chiederà un incontro con la senatrice a vita Liliana Segre: "Le commissioni etiche le lascio all'Unione Sovietica. Ma Liliana Segre è una persona che merita tutto il mio rispetto e le chiederò quanto prima un incontro". E precisa che la Lega non si sarebbe astenuta in Senato "se ci si fosse limitati all'antisemitismo".Continua a leggere

"Liliana Segre nonnetta mai eletta" : si dimette il coordinatore della Lega di Lecce dopo gli insulti alla senatrice : Il coordinatore provinciale assume l'interim: "Parole esclusivamente a titolo personale e non nelle vesti di responsabile del nostro partito"

Che Tempo Che Fa - standing ovation per Liliana Segre : "Sull'antirazzismo non è possibile non essere d'accordo" : "Restituiamo qui, stasera, gli applausi che Liliana Segre non ha avuto in Parlamento". Così Luciana Littizzetto ha invitato il pubblico di Che Tempo Che Fa a tributare un omaggio a Liliana Segre, che qualche giorno fa, in Parlamento, non ha ricevuto né un applauso né un omaggio da parte degli esponenti di CentroDestra, astenutisi peraltro dal voto alla mozione anti odio e antirazzismo presentato dalla Senatrice a Vita. prosegui la ...

«Mia madre - che si aspettava solidarietà e ha trovato l’indifferenza» : parla il figlio di Liliana Segre : Liliana SegreLiliana SegreLiliana SegreLiliana SegreLiliana Segre«A voi che non vi alzate in piedi davanti a una donna di 89 anni, che non è venuta lì per ottenere privilegi o per farsi vedere più brava, ma è venuta da sola (lei sì) per proporre un concetto libero dalla politica, un concetto morale, un invito che chiunque avrebbe dovuto accogliere in un mondo normale, senza sospettosamente invece cercare contenuti sovversivi che potevano ...

Le Parole della settimana su Rai 3 sabato 2 novembre - Liliana Segre ospite di Gramellini : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 2 novembre alle 20:20: gli ospiti Le Parole della settimana di Massimo Gramellini nella puntata di sabato 2 novembre non poteva non trattare il tema della settimana, legato alla commissione su antisemitismo, razzismo e istigazione all’odio guidata dalla senatrice a vita Liliana Segre, superstite dell’Olocausto e attiva testimone della Shoah italiana, che ...

Franco Bechis : "Perché la mozione di Liliana Segre è una trappola politica per il centrodestra" : Parla di "malafede" e di "ideologia politica" Franco Bechis in riferimento al linciaggio collettivo subìto dal centrodestra per essersi astenuto in aula al Senato sulla mozione di Liliana Segre per istituire una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antis

Liliana Segre : "Stupita e delusa dalle astensioni. Il mio era un appello etico" : “Il mio era un appello etico che parlava alle coscienze, alle anime e ai cervelli dell’intero ceto politico italiano, senza distinzione tra destra e sinistra. Davo per scontato che il Senato della Repubblica l’avrebbe accolto come si accoglie un principio fondamentale di civiltà. Il mio sentimento davanti alle astensioni? Stupore”. Lo dice la senatrice a vita Liliana Segre, intervistata da Repubblica sulla ...

"La mia proposta è etica e non politica". Parla Liliana Segre : Amareggiata e fortemente sorpresa. Sintetizza così il suo stato d'animo la senatrice a vita Liliana Segre, contattata dall'Agi, il giorno dopo l'astensione di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia sul voto al Senato che istituisce la Commissione Parlamentare contro l'odio da lei proposta. "Lo so che molti mi hanno manifestato in tutti modi, come possibile, la loro solidarietà ma ci sono rimasta male" racconta Segre. "Vede, io sono al ...

La7 - Vauro sfida Morelli (Lega) : “Si alzi in omaggio a Liliana Segre - si alzi”. “Lei è irrispettoso” : Il giorno dopoil via libera alla commissione straordinaria contro l’odio razziale e l’antisemitismo, promossa in Senato da Liliana Segre, il vignettista Vauro Senesi, ospite a L’Aria che tira, su La7, ha invitato il deputato leghista Alessandro Morelli ad alzarsi in piedi “in omaggio alla senatrice a vita”, per prendere le distanze dagli esponenti del centrodestra che a Palazzo Madama sono rimasti seduti, senza ...

Massimo Giletti sul caso Liliana Segre a L'aria che tira : "Lei straordinaria - ma le commissioni sono inutili" : Massimo Giletti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, interviene sul caso Commissione Segre e attacca: "Le commissioni nel nostro Paese producono poco o niente, sono oggetto di strumentalizzazione", dice il conduttore di Non è L'arena, sempre su La7. "Abbiamo visto adesso la posizione f