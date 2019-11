L’eroina del #MeToo cinese ottiene la prima vittoria legale del movimento

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 4 novembre 2019) Le suggerivano di lasciar perdere: la sua era una battaglia persa in partenza. Invece Liu Li (è uno pseudonimo), ispirata dal, l’anno scorso ha intentato una causa contro il suo ex capo, che l’aveva molestata sessualmente quattro anni fa. Nel corso del processo, la vita di Liu Li è stata sviscerata e investigata a fondo: secondo la difesa, i post online che lei aveva pubblicato a proposito dell’opera teatrale «Monologhi della vagina» di Eve Ensler suggerivano una certa disinvoltura sulle questioni sessuali. Ma lei ha continuato a credere nelle sue ragioni, sostenuta dai gruppi di difesa delle donne e da un avvocato. Infine, il tribunale di Chengdu si è pronunciato a suo favore e ha ordinato al suo ex capo di scusarsi pubblicamente. Certo, è unamodesta, anche perché per l’uomo non è stata prevista altra pena oltre alle scuse pubbliche, ma è comunque ...

annaritab72 : Siamo tutti eroi del caos. Fantastica Eroina del caos oggi sul @corriere #Milano, che annuncia l’incontro nella… - LuciaLibri : Una grande scrittrice, che abbiamo avuto la fortuna di intervistare dopo la pubblicazione de 'Il rumore del mondo'.… - NICOLACATAR : RT @SalernoEditrice: #Eleonora Pimentel Fonseca, L’eroina della Repubblica napoletana del 1799 Il profilo di Antonella Orefice, finalista a… -