Lavoro | Donazzan Veneto | convocheremo i beneficiari RdC 2

Lavoro : Donazzan (Veneto) - convocheremo i beneficiari RdC : Venezia, 4 nov. (Adnkronos) - Sono già aperte le selezioni per partecipare alla quarta edizione di IncontraLavoro, l’iniziativa di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro, in collaborazione con Almalaurea, in programma il 13 novembre in tutto il territorio regionale. Le sedi sono i

Lavoro : Donazzan - 'in Veneto azioni integrate e servizi per l'impiego' (2) : (Adnkronos) - “In questo quadro di politiche attive e personalizzate per l’inserimento lavorativo va aggiunto il poderoso Lavoro svolto dall’Unità regionale per le crisi aziendali – ha ricordato Donazzan- a supporto del ruolo di mediazione e di conciliazione svolto dalla Regione nei tavoli di crisi

Lavoro : Donazzan - 'in Veneto azioni integrate e servizi per l'impiego' : Venezia, 30 ott. (Adnkronos) - “Il sistema Veneto di politiche attive e accompagnamento al Lavoro ha consentito di ridurre il tasso di disoccupazione al 5,6 per cento riportandolo ai livelli pre-crisi , ben quattro punti al di sotto della media nazionale (9,8 %). E’ questo il risultato più evidente

RdC : Donazzan (Veneto) - ‘introdurre obbligatorietà accettazione Lavoro’ : Venezia, 21 ott. (Adnkronos) – Il reddito di cittadinanza e le proposte per renderlo uno strumento più efficace sono stati i temi al centro dell’incontro svoltosi oggi a Roma tra il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, e i rappresentanti delle Regioni italiane. ‘La commissione che si occupa di lavoro nella Conferenza Stato/Regioni ha chiesto questo primo confronto con il ministro ‘ precisa l’assessore veneto, Elena ...

RdC : Donazzan (Veneto) - 'introdurre obbligatorietà accettazione Lavoro' : Venezia, 21 ott. (Adnkronos) - Il reddito di cittadinanza e le proposte per renderlo uno strumento più efficace sono stati i temi al centro dell’incontro svoltosi oggi a Roma tra il ministro del lavoro, Nunzia Catalfo, e i rappresentanti delle Regioni italiane. “La commissione che si occupa di lavor

Veneto : assessore Donazzan - '30 mila posti di Lavoro in più' (2) : (AdnKronos) - La stagionalità si ripercuote anche sull’andamento territoriale, con saldi nettamente positivi nelle province turistiche di Venezia e Verona (rispettivamente +26.300 e +10.000) e variazioni nulle o lievemente negative nelle altre: lieve crescita a Rovigo (+800), invariata Belluno, nega