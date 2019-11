L’amministrazione Trump allenta la stretta del ban contro Huawei

L’amministrazione Trump ha ordinato a un importante diplomatico statunitense di non testimoniare di fronte al Congresso sul caso Trump-Ucraina : Il governo di Donald Trump ha ordinato a Gordon Sondland, ambasciatore statunitense all’Unione Europea, di non testimoniare di fronte al Congresso sul caso Trump-Ucraina. La testimonianza di Sondland, importante diplomatico americano, era prevista per martedì mattina nell’ambito delle indagini avviate

L’amministrazione Trump sta preparando un programma per raccogliere il DNA dei migranti illegali : Il Dipartimento della sicurezza interna degli Stati Uniti ha detto mercoledì alla stampa che l’amministrazione Trump sta preparando un piano per raccogliere i dati del DNA dei migranti che arrivano illegalmente nel paese. Il New York Times scrive che permetterà ai

L’amministrazione Trump ha cercato di nascondere la telefonata con Zelensky : Lo racconta la stessa denuncia formale che ha fatto scoprire il contenuto della telefonata, che ora è pubblica

"Piano del secolo" per il Medio Oriente - Greenblatt esce di scena. Netanyahu perde uno dei suoi più convinti sostenitori nelL’amministrazione Trump : Il “Deal of the Century” perde uno dei suoi facitori. E Benjamin Netanyahu uno dei suoi più convinti sostenitori nell’amministrazione Trump. L’inviato degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Jason Greenblatt, ha rassegnato le dimissioni. Lo ha annunciato su Twitter il presidente Donald Trump, elogiando il ruolo ricoperto per tre anni dall’avvocato classe 1976. “Jason Greenblatt – ha spiegato il ...