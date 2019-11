Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 4 novembre 2019) Un “” perildi Lady, le risposte ai biglietti di condoglianze per la morte di un cane corgi, le antipatie e il rapporto con Winston Churchill. Sono solo alcune delle rivelazioni sullaElisabetta contenute nei diari del giornalista Kenneth Rose, esperto biografo della royal family scomparso nel 2014. A riportare gli aneddoti è Daily Mail, anticipando la pubblicazione del volume Who Loses, Who Wins: The Journals Of Kenneth Rose, Vol. II 1979-2014.Nel libro si racconta che dopo strani fenomeni verificatisi nei primi anni 2000 a Sandringham, residenza in cui la famiglia reale trascorre le festività natalizie, laavesse chiesto a un sacerdote di celebrare una funzione “per riportare tranquillità” nel luogo. Kenneth Rose racconta così l’accaduto: “La dama di compagnia della ...

HuffPostItalia : 'La Regina chiese un 'esorcismo' per allontanare il fantasma di Diana da Sandringham' - 2_piu : RT @LeneLepre: @LicitraCarmela @SpagnMara @PietroDiMauro @miowid53 @2_piu @nuvola1000 @atzeni_regina @Annroveda @pasquinamrc @cguastalvino… - LicitraCarmela : RT @LeneLepre: @LicitraCarmela @SpagnMara @PietroDiMauro @miowid53 @2_piu @nuvola1000 @atzeni_regina @Annroveda @pasquinamrc @cguastalvino… -